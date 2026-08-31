San Juan inicia una nueva entrega de módulos para celíacos: quiénes pueden recibirlos

El Gobierno de San Juan pondrá en marcha durante septiembre una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía , una asistencia que busca facilitar el acceso a productos libres de gluten para quienes deben sostener este tipo de alimentación de manera permanente.

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El operativo está a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias , y alcanza a personas incorporadas al Programa de Asistencia para Personas con Celiaquía. La distribución se realiza mensualmente y contempla tanto al Gran San Juan como a los departamentos alejados.

Los módulos contienen alimentos aptos para una dieta sin gluten , un aspecto central para quienes tienen diagnóstico de enfermedad celíaca. A diferencia de otras patologías, el tratamiento requiere mantener una alimentación estrictamente libre de gluten, por lo que acceder regularmente a productos adecuados resulta fundamental para evitar complicaciones.

Además del aspecto sanitario, la entrega representa un acompañamiento para familias que deben afrontar una dieta específica. El programa provincial está orientado a personas con diagnóstico confirmado de celiaquía que se encuentran en situación de vulnerabilidad nutricional o social y no cuentan con cobertura de obra social .

La asistencia se sostiene durante todo el año. En agosto, por ejemplo, el operativo recorrió Jáchal, Zonda, Ullum, Valle Fértil, Iglesia, 25 de Mayo, Sarmiento, Angaco, San Martín, Caucete y Calingasta, además de disponer jornadas específicas para Capital y departamentos del Gran San Juan.

La entrega de septiembre coincide, además, con la finalización del reempadronamiento obligatorio dispuesto para parte de los beneficiarios. Quienes viven en el Gran San Juan y zonas cercanas tuvieron plazo hasta este lunes 31 de agosto para actualizar su documentación y conservar el beneficio.

Para los beneficiarios de departamentos más alejados que aún no fueron convocados, como Angaco, San Martín, Sarmiento, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Caucete, Jáchal, Ullum, 25 de Mayo y Zonda, la actualización del padrón se realizará en cada municipio a partir de octubre.

Desde el área recomiendan respetar las fechas y lugares establecidos en el cronograma de septiembre para ordenar la distribución y agilizar la atención de quienes reciben esta asistencia.