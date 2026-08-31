    • 31 de agosto de 2026 - 11:57

    San Juan inicia una nueva entrega de módulos para celíacos: quiénes pueden recibirlos

    La distribución correspondiente a septiembre llegará a distintos departamentos y está destinada a personas empadronadas en el programa provincial de asistencia alimentaria.

    Los módulos incluyen productos aptos para personas que necesitan mantener una alimentación libre de gluten.

    Los módulos incluyen productos aptos para personas que necesitan mantener una alimentación libre de gluten.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan pondrá en marcha durante septiembre una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a personas con celiaquía, una asistencia que busca facilitar el acceso a productos libres de gluten para quienes deben sostener este tipo de alimentación de manera permanente.

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    El operativo está a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, y alcanza a personas incorporadas al Programa de Asistencia para Personas con Celiaquía. La distribución se realiza mensualmente y contempla tanto al Gran San Juan como a los departamentos alejados.

    Los módulos contienen alimentos aptos para una dieta sin gluten, un aspecto central para quienes tienen diagnóstico de enfermedad celíaca. A diferencia de otras patologías, el tratamiento requiere mantener una alimentación estrictamente libre de gluten, por lo que acceder regularmente a productos adecuados resulta fundamental para evitar complicaciones.

    Una ayuda que busca aliviar también el costo de la alimentación

    Además del aspecto sanitario, la entrega representa un acompañamiento para familias que deben afrontar una dieta específica. El programa provincial está orientado a personas con diagnóstico confirmado de celiaquía que se encuentran en situación de vulnerabilidad nutricional o social y no cuentan con cobertura de obra social.

    La asistencia se sostiene durante todo el año. En agosto, por ejemplo, el operativo recorrió Jáchal, Zonda, Ullum, Valle Fértil, Iglesia, 25 de Mayo, Sarmiento, Angaco, San Martín, Caucete y Calingasta, además de disponer jornadas específicas para Capital y departamentos del Gran San Juan.

    La entrega de septiembre coincide, además, con la finalización del reempadronamiento obligatorio dispuesto para parte de los beneficiarios. Quienes viven en el Gran San Juan y zonas cercanas tuvieron plazo hasta este lunes 31 de agosto para actualizar su documentación y conservar el beneficio.

    Para los beneficiarios de departamentos más alejados que aún no fueron convocados, como Angaco, San Martín, Sarmiento, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Caucete, Jáchal, Ullum, 25 de Mayo y Zonda, la actualización del padrón se realizará en cada municipio a partir de octubre.

    Desde el área recomiendan respetar las fechas y lugares establecidos en el cronograma de septiembre para ordenar la distribución y agilizar la atención de quienes reciben esta asistencia.

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