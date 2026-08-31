Agua y cloacas: cuánto aumentarán las tarifas en San Juan desde septiembre

El servicio de agua y cloacas tendrá una suba del 7% en septiembre. El incremento alcanzará a residenciales, jubilados, tarifa diferencial e industrias.

Los sanjuaninos deberán afrontar desde septiembre un nuevo aumento en las tarifas de agua potable y cloacas. La actualización será del 7% y alcanzará a todas las categorías de usuarios incluidas en el cuadro tarifario difundido por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

Para los usuarios de tarifa residencial estándar, el costo del servicio de agua quedará establecido en $20.887, mientras que el mismo importe corresponderá al servicio de cloacas. En los hogares que cuentan con ambas prestaciones, el monto será de $38.247.

La actualización también impactará en los jubilados. En este caso, cada uno de los servicios tendrá un valor de $14.621, mientras que la tarifa correspondiente a agua y cloacas en conjunto será de $26.756.

Otra de las categorías contempladas es la residencial diferencial, destinada a usuarios con una tarifa menor. Allí, agua y cloacas tendrán un costo individual de $10.445, mientras que quienes reciben ambos servicios deberán pagar $19.108.

El incremento también alcanzará al sector productivo. Para las industrias, el servicio de agua tendrá un valor de $25.688 y el de cloacas será de $25.508. En tanto, la prestación conjunta llegará a $46.689.