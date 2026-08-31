    • 31 de agosto de 2026 - 11:20

    Agua y cloacas: cuánto aumentarán las tarifas en San Juan desde septiembre

    El servicio de agua y cloacas tendrá una suba del 7% en septiembre. El incremento alcanzará a residenciales, jubilados, tarifa diferencial e industrias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los sanjuaninos deberán afrontar desde septiembre un nuevo aumento en las tarifas de agua potable y cloacas. La actualización será del 7% y alcanzará a todas las categorías de usuarios incluidas en el cuadro tarifario difundido por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

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    Para los usuarios de tarifa residencial estándar, el costo del servicio de agua quedará establecido en $20.887, mientras que el mismo importe corresponderá al servicio de cloacas. En los hogares que cuentan con ambas prestaciones, el monto será de $38.247.

    La actualización también impactará en los jubilados. En este caso, cada uno de los servicios tendrá un valor de $14.621, mientras que la tarifa correspondiente a agua y cloacas en conjunto será de $26.756.

    Otra de las categorías contempladas es la residencial diferencial, destinada a usuarios con una tarifa menor. Allí, agua y cloacas tendrán un costo individual de $10.445, mientras que quienes reciben ambos servicios deberán pagar $19.108.

    El incremento también alcanzará al sector productivo. Para las industrias, el servicio de agua tendrá un valor de $25.688 y el de cloacas será de $25.508. En tanto, la prestación conjunta llegará a $46.689.

    Así, el nuevo esquema tarifario establece una suba generalizada del 7% para septiembre, con distintos valores finales de acuerdo con la categoría y los servicios que tenga cada usuario.

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