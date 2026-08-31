San Martín celebra un nuevo aniversario con una posta atlética de 21 Kilómetros

El encuentro deportivo organizado por el municipio de San Martín se realizará el próximo 13 de septiembre.

El departamento de San Martín se prepara para celebrar un nuevo aniversario a puro deporte y camaradería. Con la organización del Área de Deportes del municipio de este departamento, el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo una prueba atlética por relevos que promete convocar a cientos de atletas y aficionados de toda la provincia.

La competencia contempla un recorrido total de 21 kilómetros divididos en tres tramos iguales de 7 kilómetros por corredor. El circuito conectará puntos estratégicos de la zona, iniciando en el punto de largada (1° Posta / KM 0 y Meta KM 21), pasando por la Villa San Martín para la 2° Posta en el kilómetro 7, continuando hacia el kilómetro 14 (3° Posta) y cruzando zonas emblemáticas como Villa Don Bosco hasta completar el trazado.

El evento contará con el aval institucional y la fiscalización técnica de la Federación Atlética Sanjuanina (F.A.S.), garantizando el estándar reglamentario para todas las divisiones participantes.

Categorías y modalidades de participación en la posta de San Martín La competencia está diseñada para fomentar la inclusión deportiva en distintas edades y conformaciones de equipos:

Categorías Damas y Varones (por rangos de edad): 18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años Más de 60 años

Categoría Mixta: Mixto A: Conformado por 2 damas y 1 varón. Mixto B: Conformado por 2 varones y 1 dama. Sumatoria de edad: Subdivididos en "Hasta 120 años" y "Más de 120 años" (considerando la suma total de las edades de los tres integrantes).

Inscripciones e información general Las inscripciones para formar parte de este festejo deportivo ya se encuentran abiertas. Los equipos interesados en solicitar informes o confirmar su participación pueden comunicarse telefónicamente a las líneas del Área de Deporte municipal: