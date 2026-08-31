San Martín celebra un nuevo aniversario con una posta atlética de 21 Kilómetros

El departamento de San Martín se prepara para celebrar un nuevo aniversario a puro deporte y camaradería. Con la organización del Área de Deportes del municipio de este departamento, el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo una prueba atlética por relevos que promete convocar a cientos de atletas y aficionados de toda la provincia.
La competencia contempla un recorrido total de 21 kilómetros divididos en tres tramos iguales de 7 kilómetros por corredor. El circuito conectará puntos estratégicos de la zona, iniciando en el punto de largada (1° Posta / KM 0 y Meta KM 21), pasando por la Villa San Martín para la 2° Posta en el kilómetro 7, continuando hacia el kilómetro 14 (3° Posta) y cruzando zonas emblemáticas como Villa Don Bosco hasta completar el trazado.
El evento contará con el aval institucional y la fiscalización técnica de la Federación Atlética Sanjuanina (F.A.S.), garantizando el estándar reglamentario para todas las divisiones participantes.
Categorías y modalidades de participación en la posta de San Martín
La competencia está diseñada para fomentar la inclusión deportiva en distintas edades y conformaciones de equipos:
- Categorías Damas y Varones (por rangos de edad):
- 18 a 29 años
- 30 a 39 años
- 40 a 49 años
- 50 a 59 años
- Más de 60 años
- Categoría Mixta:
- Mixto A: Conformado por 2 damas y 1 varón.
- Mixto B: Conformado por 2 varones y 1 dama.
- Sumatoria de edad: Subdivididos en "Hasta 120 años" y "Más de 120 años" (considerando la suma total de las edades de los tres integrantes).
Inscripciones e información general
Las inscripciones para formar parte de este festejo deportivo ya se encuentran abiertas. Los equipos interesados en solicitar informes o confirmar su participación pueden comunicarse telefónicamente a las líneas del Área de Deporte municipal:
- 264 4677468
- 264 6774690
- 264 4717526
San Martín se alista para una jornada que combinará rendimiento físico, trabajo en equipo y el acompañamiento de las familias en una fecha muy especial para la comunidad.