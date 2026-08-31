Ischigualasto endurece los controles para evitar ingresos a la zona donde cayó el helicóptero

Las autoridades reforzaron los controles y colocaron nueva cartelería en el sector de máxima preservación. Ayer habían detectado a motociclistas invadiendo el lugar.

Dos motociclistas fueron detectados dentro de la zona intangible del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, un sector de acceso restringido donde hace un mes se produjo el accidente de un helicóptero que dejó siete personas fallecidas. Las autoridades reforzaron la vigilancia para evitar nuevos ingresos al área protegida.

El lugar donde cayó la aeronave forma parte de la denominada zona intangible, destinada a la máxima preservación del patrimonio natural y a la que no puede ingresar el público en general. El acceso está reservado para actividades específicas, como investigaciones científicas o patrullajes autorizados.

Según confirmó el coordinador del Parque, Juan Pablo Teja, la presencia de los motociclistas fue advertida luego de detectarse motos en inmediaciones de la Quebrada de La Chilca, donde ocurrió la tragedia.

A raíz de esta situación, la administración del parque colocó cinco nuevos carteles en diferentes puntos de los límites del sector para reforzar la prohibición de ingreso. La señalización fue instalada aproximadamente a 12 kilómetros del lugar del accidente, con el objetivo de hacer más visible la restricción.

Además, Gendarmería Nacional realiza patrullajes en los límites externos del parque, mientras que los guardaparques tienen a su cargo los controles dentro del área protegida.