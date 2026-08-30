    • 30 de agosto de 2026 - 11:37

    Nuevos incendios en el Médano de Oro: el fuego avanzó cerca de un loteo

    Las llamas se iniciaron en una zona ubicada en el límite entre Rawson y Pocito. Vecinos denunciaron que dos personas habrían provocado intencionalmente los focos y alertaron por la cercanía con numerosas viviendas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Nuevos incendios generaron preocupación durante la tarde del sábado en una amplia zona del Médano de Oro, en el límite entre los departamentos Rawson y Pocito, pocos días después del grave siniestro que afectó a decenas de familias de la zona.

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    El fuego se inició en inmediaciones de calle 14 y Ramón Franco y rápidamente comenzó a extenderse sobre grandes extensiones de pastizales secos. Las ráfagas de viento y la sequedad del terreno favorecieron la propagación de las llamas y encendieron nuevamente las alarmas entre los vecinos.

    A través de las redes sociales, habitantes del sector denunciaron que dos personas habrían provocado intencionalmente los focos. Según los testimonios difundidos, una de ellas se habría movilizado en una motocicleta. Hasta el momento, esta versión no fue confirmada oficialmente.

    Uno de los principales motivos de preocupación fue la proximidad del fuego con el Loteo San Pedro, ubicado a menos de 300 metros del lugar donde se desarrollaban las llamas y donde residen numerosas familias.

    La situación generó temor entre los vecinos, especialmente por la velocidad con la que el fuego podía avanzar debido a las condiciones climáticas y a la gran cantidad de vegetación seca presente en los campos.

    Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas ni daños materiales vinculados a estos nuevos focos. Mientras tanto, los habitantes de la zona permanecieron en alerta ante el avance de las llamas y reclamaron especial atención para evitar que la situación volviera a afectar a las viviendas cercanas.

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