    • 26 de agosto de 2026 - 17:27

    El viento Zonda azotó San Juan: reportan daños materiales, focos de incendio y asistencias médicas

    El fenómeno meteorológico azotó con ráfagas intensas a la provincia. Bomberos y Defensa Civil debieron desplegar un amplio operativo tras registrarse daños materiales en viviendas de Pocito, heridos leves y múltiples focos de incendio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paso del viento Zonda con ráfagas intensas que superaron los límites previstos dejó un saldo complejo en distintos puntos de la provincia de San Juan. El fenómeno meteorológico, que activó alertas de Protección Civil, provocó daños severos en infraestructura, heridos de diversa consideración y múltiples intervenciones de bomberos debido a la proliferación de focos ígneos en zonas rurales y urbanas.

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    Uno de los episodios más críticos se registró en el departamento Pocito, donde las ráfagas avivaron llamas en pastizales y descampados cercanos a rutas y zonas urbanizadas, afectando de manera directa a propiedades. Las columnas de humo y el avance rápido del fuego obligaron a desplegar operativos de emergencia coordinados entre bomberos, personal municipal y fuerzas de seguridad para evitar una tragedia mayor entre los vecinos.

    Puntos clave del temporal y la emergencia:

    Daños en viviendas: En Pocito, las ráfagas intensas no solo alimentaron el fuego, sino que provocaron daños estructurales en viviendas particulares, alrededor de 10 viviendas con algún grado de afectación por el incendio, personas heridas o que sufrieron asfixia a causa del humo que hay en la zona.

    Heridos leves y asistencias: Producto de la caída de ramas, objetos desprendidos y el impacto del humo en la visibilidad, se registraron personas con heridas leves que debieron ser atendidas en centros de salud locales.

    Focos de incendio simultáneos: La extrema sequedad y la baja humedad relativa propiciaron la activación de múltiples incendios de pasturas y acumulaciones de basura en distintos departamentos, exigiendo el trabajo a contrarreloj de los cuarteles de bomberos.

    Operativo de prevención: Desde Protección Civil reiteraron la prohibición absoluta de realizar quemas de poda o basura y recordaron las precauciones viales ante la reducción drástica de visibilidad en rutas provinciales.

    Las autoridades mantienen el monitoreo constante a la espera del ingreso del viento Sur, que hacia la noche marcaría un brusco descenso de la temperatura y pondría fin a las condiciones críticas de este episodio zonda.

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