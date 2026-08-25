Renovaron el alerta por viento Zonda en San Juan: las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h este miércoles

El viento Zonda volverá a ser protagonista este miércoles en San Juan. Protección Civil emitió un alerta amarilla para toda la provincia , con pronóstico de ráfagas que podrían superar los 70 km/h durante la tarde y la noche. El fenómeno estará acompañado por un marcado aumento de la temperatura y una fuerte disminución de la humedad.

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Naturgy activó protocolo de emergencia por las ráfagas de Zonda y el cambio al viento Sur

Según el organismo provincial, el Zonda tendrá velocidades de entre 30 y 45 km/h , mientras que las ráfagas podrían superar puntualmente los 70 km/h . Entre los principales efectos se prevén reducción significativa de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

El escenario cambiará durante la noche. El viento rotará hacia el sector Sur , con velocidades y ráfagas de entre 42 y 50 km/h .

El ingreso del viento Sur marcará también el comienzo de un descenso de la temperatura, que será más notorio durante el jueves.

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomendó asegurar puertas y ventanas, retirar o sujetar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a posibles cables o ramas caídas.

Además, pidió extremar las precauciones al circular: mantener una distancia prudente entre vehículos, reducir la velocidad y utilizar las luces bajas. También aconsejó no detenerse debajo de árboles ni cerca de carteles, marquesinas, toldos u otros elementos sujetos a edificios.

El riesgo de incendios aumenta con el Zonda

Protección Civil también puso el foco en el alto riesgo de incendios forestales debido a la sequedad que acompaña al viento Zonda.

Por eso, solicitó no arrojar colillas de cigarrillos en sectores con vegetación, evitar tirar basura en campos y no realizar fogatas o quemas cerca de zonas agrícolas.

El organismo recordó que está prohibido por ley quemar hojas o basura y que quienes sean detectados provocando fuego en áreas de alta inflamabilidad deben ser denunciados al 911.

Para quienes viven en zonas rurales, se recomienda mantener despejado el perímetro de las viviendas mediante callejones de más de cinco metros, dejando el sector libre de vegetación para reducir el riesgo de propagación de un incendio.

Ante la aparición de humo, la indicación es comunicarse inmediatamente con Bomberos y contar con un plan de contingencia que contemple la evacuación.

Qué pasará con la tormenta de Santa Rosa

En medio del cambio de tiempo, el climatólogo Germán Poblete anticipó cómo será el domingo 30 de agosto, fecha asociada popularmente con la tormenta de Santa Rosa.

Según explicó, este año el fenómeno no llegará en forma de tormenta a San Juan. "El domingo estará completamente soleado, con una mínima de 8 y una máxima de 22 grados", señaló.

Poblete remarcó que pensar en la tradicional Santa Rosa implica nubosidad, lluvia y viento, mientras que este año ocurrirá exactamente lo contrario: un domingo soleado y con temperaturas agradables.