Henry Martin y un regreso cargado de historia: volverá a correr el TC2000 en "El Zonda"

El legendario piloto sanjuanino estará en carrera en la fecha de la categoría a fines de septiembre.

Regreso. El sanjuanino Henry Martin estará en carrera en El Zonda en la nueva presentación del TC 2000 en San Juan.

No será una carrera más para San Juan y el TC 2000. Es que el último fin de semana de septiembre, la categoría volverá por segunda vez a la provincia y tendrá una atracción especial para los fierreros sanjuaninos porque Henry Martin estará en pista en el autódromo El Zonda.

A bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, el sanjuanino Henry Martin estará nuevamente en Turismo Competición 2000, categoría en la cual fue campeón en la temporada 1997, cuando se reglamentaron los motores de 16 válvulas.

La «Carrera Homenaje» se llevará a cabo cuando la categoría visite el autódromo «El Zonda – Eduardo Copello», en donde se realizará la octava fecha del año durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre, en donde volverá a compartir escuadra con Gabriel Ponce de León, como ocurrió en Berta Motorsport.