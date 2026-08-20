Henry Martin y un regreso cargado de historia: volverá a correr el TC2000 en "El Zonda"

No será una carrera más para San Juan y el TC 2000. Es que el último fin de semana de septiembre, la categoría volverá por segunda vez a la provincia y tendrá una atracción especial para los fierreros sanjuaninos porque Henry Martin estará en pista en el autódromo El Zonda.
A bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, el sanjuanino Henry Martin estará nuevamente en Turismo Competición 2000, categoría en la cual fue campeón en la temporada 1997, cuando se reglamentaron los motores de 16 válvulas.
La «Carrera Homenaje» se llevará a cabo cuando la categoría visite el autódromo «El Zonda – Eduardo Copello», en donde se realizará la octava fecha del año durante el fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre, en donde volverá a compartir escuadra con Gabriel Ponce de León, como ocurrió en Berta Motorsport.
Martin, quien cuenta además con campeonatos argentinos en Karting (1980) y Top Race Series (2013), volverá a una pista que conoce a la perfección y en la cual ganó en dos ocasiones, también en 1997; en TC2000 disputó 155 carreras y ganando en 19 de ellas.