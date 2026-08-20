El tenso cruce de Messi con un rival que será evaluado por la MLS y podría terminar en sanción

Lionel Messi quedó bajo la lupa de la Major League Soccer (MLS) por un tenso cruce que protagonizó con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union. La acción no derivó en una expulsión durante el partido, pero será analizada por el Comité Disciplinario de la liga y podría terminar con una sanción para el argentino.

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El episodio ocurrió durante el segundo tiempo. En las imágenes se observa a Messi acercarse al mediocampista de Philadelphia para reclamarle una acción anterior. Tras intercambiar algunas palabras, el rosarino le dio un golpe con la mano abierta en la zona de la cabeza y la nuca , lo que provocó la inmediata reacción del estadounidense.

Los dos futbolistas quedaron posteriormente frente a frente durante algunos segundos, con sus cabezas prácticamente en contacto, hasta que el árbitro intervino para separarlos. La situación no terminó con tarjeta roja ni una sanción disciplinaria de gravedad dentro del campo de juego.

El momento del tenso cruce entre Lionel Messi y Quinn Sullivan durante el empate de Inter Miami ante Philadelphia Union. Video: Minuto Argentino / X.

MESSI, BAJO LA LUPA DE LA MLS La acción de Leo con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 ante Philadelphia Union será analizada por el Comité Disciplinario. Lo más probable sería una multa económica, aunque también podría recibir una suspensión. #Messi #InterMiami #MLS … pic.twitter.com/JDfrnGSdK6

Aunque el árbitro no expulsó al capitán argentino, el reglamento de la MLS permite que su Comité Disciplinario revise posteriormente determinadas acciones a través de las imágenes del encuentro .

La normativa de competencia de la liga estadounidense contempla específicamente los contactos con la cara, cabeza o cuello de un adversario. Cuando el Comité considera que esa acción provocó o aumentó la tensión de un incidente, la consecuencia mínima prevista es una multa económica.

En este caso, el organismo deberá determinar cómo interpreta el gesto de Messi y si considera que el contacto con Sullivan constituye una infracción alcanzada por esa norma.

La sanción más probable sería una multa económica, aunque los reportes sobre el caso indican que también existe la posibilidad de una suspensión, dependiendo de la valoración que realicen las autoridades disciplinarias.

La decisión será especialmente importante porque Inter Miami volverá a jugar este sábado como local frente a Montreal por una nueva jornada de la MLS.

Messi ya tiene un antecedente por una situación similar

No sería la primera vez que el argentino queda alcanzado por esta regla desde su llegada al fútbol estadounidense.

En febrero de 2025, Messi recibió una multa económica luego de otro episodio ocurrido durante un partido contra New York City FC. En aquella oportunidad, el Comité Disciplinario entendió que había infringido la política relacionada con el contacto de las manos sobre la cara, cabeza o cuello de un adversario.

La MLS ha utilizado esta normativa en distintas oportunidades para sancionar futbolistas con multas económicas, incluso cuando las acciones no provocaron necesariamente una expulsión durante el encuentro.

Un partido que terminó con mucha tensión

El cruce con Sullivan se produjo en un encuentro que ya había tenido varios momentos calientes. Inter Miami y Philadelphia Union empataron 2-2, mientras que sobre el cierre se registró otro encontronazo que terminó con las expulsiones de Yannick Bright y Cavan Sullivan, hermano de Quinn.

Messi también había sido protagonista desde lo futbolístico. El argentino convirtió uno de los goles de Inter Miami y volvió a marcar después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Tras anotar, levantó la mirada y señaló hacia el cielo durante la celebración.

El festejo de Messi mirando al cielo.

Sin embargo, horas después del encuentro, el foco pasó del gol a la acción con Quinn Sullivan. Ahora será el Comité Disciplinario de la MLS el encargado de determinar si el gesto amerita solamente una sanción económica o si corresponde aplicar un castigo deportivo que pueda dejar al capitán argentino afuera de uno de los próximos partidos.