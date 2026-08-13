Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy y qué famosos hicieron historia con la izquierda

Hay quienes escriben, patean una pelota, empuñan una raqueta o tocan un instrumento con la izquierda. Este 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo , una jornada dedicada a una característica que alcanza aproximadamente a una de cada diez personas en el mundo y que durante siglos estuvo rodeada de prejuicios.

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La efeméride no nació solamente para festejar esa particularidad. También busca llamar la atención sobre algo que para los diestros puede pasar inadvertido: gran parte de los objetos cotidianos fueron diseñados pensando en el uso de la mano derecha. Tijeras, pupitres, herramientas, utensilios y determinados instrumentos son algunos ejemplos de pequeñas dificultades con las que muchos zurdos aprendieron a convivir.

La fecha tiene antecedentes en iniciativas desarrolladas durante la década de 1970, pero terminó de consolidarse internacionalmente el 13 de agosto de 1992 , cuando el británico Left-Handers Club lanzó oficialmente el International Left-Handers Day. El objetivo era que las personas zurdas pudieran celebrar su lateralidad y, al mismo tiempo, visibilizar las ventajas y dificultades que implica desenvolverse en un entorno pensado principalmente para personas diestras.

La celebración también vino a modificar una historia mucho menos amable. Durante años, numerosos chicos zurdos fueron obligados a aprender a escribir con la mano derecha , mientras que en distintas culturas la izquierda estuvo vinculada con supersticiones y significados negativos. Incluso el término latino sinister, que significa izquierda, derivó con el tiempo en palabras asociadas a algo oscuro o negativo.

Aquella mirada fue cambiando progresivamente y hoy la zurdera se entiende como lo que es: una manifestación de la lateralidad humana y no una enfermedad ni una anomalía . Un metaanálisis citado por El1 Digital ubica la prevalencia mundial de personas zurdas entre aproximadamente 9,3% y 10,6% , según el criterio utilizado para medirla.

De Maradona y Messi a Da Vinci: algunas zurdas inolvidables

En Argentina, hablar de una izquierda extraordinaria lleva inevitablemente al fútbol. Diego Maradona construyó buena parte de su leyenda alrededor de su pie izquierdo y Lionel Messi continuó esa tradición décadas después. En este último caso hay una curiosidad: Messi es zurdo para jugar al fútbol, pero escribe con la mano derecha, por lo que técnicamente no es zurdo de mano. Lo mismo obliga a diferenciar entre lateralidad manual y el pie dominante cuando se habla de futbolistas.

Pero las grandes zurdas argentinas no terminan en una cancha de fútbol. Guillermo Vilas hizo de su mano izquierda una de las armas principales de su tenis, mientras que Emanuel Ginóbili llevó su particular juego zurdo hasta la élite de la NBA. En la música argentina, Charly García también aparece entre los nombres más reconocidos vinculados con esta característica. A ellos se suma Gustavo Cerati, quien también era zurdo y dejó una huella fundamental en la música latinoamericana con su estilo creativo y su forma particular de tocar la guitarra.

Y si se amplía la mirada al mundo, la lista atraviesa siglos y disciplinas:

Leonardo da Vinci , artista, inventor y una de las figuras centrales del Renacimiento.

Paul McCartney , histórico integrante de The Beatles y uno de los bajistas zurdos más reconocibles.

Jimi Hendrix , cuya manera de tocar la guitarra terminó formando parte de su propia imagen.

Charles Chaplin , una de las figuras esenciales de la historia del cine.

Kurt Cobain , líder de Nirvana y referente del rock de los años 90.

Rafael Nadal, que construyó una carrera extraordinaria jugando al tenis con la izquierda.

No significa que ser zurdo otorgue automáticamente mayor creatividad, inteligencia o talento. La evidencia científica no permite sostener esas asociaciones como una regla general. Lo que sí demuestra la historia es que una condición minoritaria no impidió que algunas de las figuras más influyentes del deporte, el arte y la música dejaran su marca.

El Día Internacional del Zurdo funciona así como una celebración y también como una invitación a mirar el mundo desde el otro lado. Para aproximadamente el 10% de la población, tareas tan simples como usar una tijera, sentarse en determinados pupitres o manipular ciertas herramientas pueden requerir una adaptación adicional.