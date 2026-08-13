Terremoto en Colombia: 265 muertos y 496 desaparecidos mientras se cumple la ventana clave de 72 horas

Colombia atraviesa horas críticas tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras derrumbadas para encontrar a 496 personas que permanecen desaparecidas , mientras este jueves se cumple el plazo de 72 horas considerado fundamental para las tareas de búsqueda y rescate.

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La llamada “ventana de oro” se cumple alrededor de las 7:30 de este jueves. Se trata de un período considerado clave para localizar sobrevivientes atrapados bajo los escombros, aunque su finalización no significa que las posibilidades de encontrar personas con vida desaparezcan.

De acuerdo con las recomendaciones del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG), existen casos de personas que fueron rescatadas incluso después de las primeras 72 horas. Sin embargo, los especialistas remarcan que comenzar las tareas lo antes posible aumenta las posibilidades de éxito.

Según el último balance difundido por el presidente Abelardo de la Espriella , el terremoto dejó hasta el momento 265 personas fallecidas y 3.494 heridas .

Además, se estima que unas 25.872 familias resultaron afectadas por el fuerte movimiento sísmico y sus consecuencias.

Los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas más afectadas, mientras familiares esperan novedades de las personas que todavía no fueron localizadas.

Cali, una de las ciudades más golpeadas

En Cali, las autoridades también mantienen un amplio operativo de búsqueda y asistencia. El alcalde Alejandro Eder informó que hasta las 21 del miércoles se habían contabilizado 96 personas fallecidas, 1.224 heridas y 111 desaparecidas.

En la ciudad permanece activo el Puesto de Mando Unificado, desde donde se coordinan las tareas de emergencia con participación de distintas dependencias municipales, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Policía.

Según el balance difundido por el municipio, los equipos de rescate ya lograron rescatar a 88 personas entre las estructuras afectadas.

Continúa el operativo de ayuda

Mientras avanzan las tareas para localizar a quienes permanecen desaparecidos, las autoridades también trabajan en la asistencia a las familias damnificadas.

El alcalde Eder indicó que en la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, se están recibiendo donaciones y ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por el terremoto.

Desde ese punto también se prevé distribuir asistencia hacia otros municipios de los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas, que sufrieron las consecuencias del fuerte sismo.

Las próximas horas serán determinantes para los equipos de rescate, que intensificaron las tareas antes de que se cumplan las primeras 72 horas desde el terremoto, aunque mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes incluso después de ese período.