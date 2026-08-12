Buscan a un psicólogo argentino que desapareció tras el terremoto en Colombia

La preocupación crece en Las Heras, Santa Cruz , por el paradero de Gonzalo Galván, un psicólogo argentino que vive en Colombia y con quien sus familiares y amigos perdieron contacto luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

El "costo argentino" para producir sigue siendo uno de los más elevados de la región

Según informaron sus allegados, no consiguen comunicarse con Galván desde el lunes , cuando se produjo el fuerte movimiento sísmico que dejó cientos de muertos, miles de damnificados y graves daños en distintas zonas del territorio colombiano.

Ante la falta de noticias, familiares y amigos iniciaron una campaña para intentar obtener información sobre su paradero y pidieron colaboración a quienes puedan haber tenido contacto con él durante las últimas horas.

El pedido comenzó a difundirse a través de las redes sociales y de una transmisión de FM Las Heras 92.1 , desde donde solicitaron especialmente que cualquier persona que haya tenido contacto reciente con Galván pueda aportar información.

Hasta el momento, no hay información que confirme que el psicólogo se encuentre entre las víctimas o los heridos por el terremoto . La búsqueda se inició debido exclusivamente a la imposibilidad de establecer comunicación con él después del desastre.

“La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación”, explicaron sus allegados.

La familia permanece atenta a cualquier dato que permita conocer dónde se encuentra y cuál es su estado.

Quién es Gonzalo Galván

Galván es oriundo de Las Heras, Santa Cruz, pero desde hace tiempo está radicado en Colombia, donde desarrolla su actividad profesional como psicólogo.

En una presentación difundida por la clínica donde trabaja, se definió como psicólogo clínico, investigador y director académico, con experiencia internacional y especialización en la integración de la ciencia y la práctica clínica aplicada a la salud mental.

De acuerdo con esa presentación, cuenta con formación doctoral, experiencia en dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. Además, señaló haber participado en más de 50 trabajos científicos junto a universidades, hospitales y equipos profesionales de distintos países.

Su trabajo está vinculado principalmente con la atención de adicciones, trauma y salud mental, además de la investigación y la toma de decisiones en contextos complejos.

Mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas por el terremoto, sus familiares y amigos en Argentina esperan poder obtener alguna noticia que permita confirmar que Gonzalo Galván se encuentra a salvo.

El sanjuanino que fue encontrado sano y salvo

Carlos Luis Cáceres, de 69 años, apareció sano y salvo en Colombia, luego de permanecer incomunicado desde el sábado, antes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.

La confirmación llegó pasadas las 15, cuando Carla Cáceres, hija del hombre, informó a Diario de Cuyo que su padre había aparecido. Si bien prefirió no brindar mayores detalles sobre las circunstancias, aseguró que se encuentra bien, lo que llevó tranquilidad a toda la familia. "Él está bien, con algunos golpes pero pudo salir", expresó la sanjuanina.