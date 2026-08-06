    • 6 de agosto de 2026 - 17:35

    El talento argentino detrás de Dillo AI, la aplicación innovadora para la discapacidad auditiva

    Manuel Flores lleva adelante Dillo AI, que busca facilitar la comunicación, traduciendo lenguaje de señas. La seleccionó el programa Google for Startups. Cómo fue su desarrollo.

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     La aplicación las traduce y envía un texto o un audio a la otra persona, y viceversa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El desarrollo tecnológico nacional vuelve a dar que hablar en materia de inclusión. De la mano del emprendedor Manuel Flores, la aplicación Dillo AI se consolidó como una de las propuestas más disruptivas del ecosistema digital al enfocarse en facilitar la comunicación y traducir el lenguaje de señas.

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    Manuel Flores creó Dillo AI, una aplicación única en el mundo que busca facilitar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Nació en Jesús María, Córdoba, tiene 53 años, es programador, CEO y cofundador del proyecto, y lleva más de dos décadas dedicado al desarrollo tecnológico. Desde 2022, la aplicación ganó distintos concursos orientados a conseguir financiamiento. En septiembre, Flores viajará a España luego de que Dillo fuera seleccionada entre numerosos proyectos para presentar la app y darle mayor visibilidad.

    Innovación con sello argentino y alcance global

    La iniciativa busca dar respuesta a una problemática histórica de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva. Gracias a su enfoque innovador en inteligencia artificial y traducción de gestos, la herramienta logró captar la atención de gigantes tecnológicos, siendo seleccionada por el reconocido programa Google for Startups, un espaldarazo clave para potenciar su crecimiento y escalabilidad a nivel internacional.

    El respaldo internacional: Su selección en programas de aceleración global demuestra el potencial de los desarrolladores argentinos para crear soluciones únicas en el mundo.

    El rol de las startups tecnológicas en la accesibilidad

    Proyectos como el impulsado por Flores reafirman cómo el ecosistema emprendedor local logra trascender fronteras con desarrollos de alto impacto social. La integración de herramientas de inteligencia artificial al servicio de la comunidad sorda marca un cambio de paradigma en la forma en que se entienden la tecnología y la empatía en el siglo XXI.

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