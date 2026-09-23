    • 23 de septiembre de 2026 - 13:37

    El discurso de Javier Milei: reclamo por Malvinas, críticas a la ONU y los desafíos de la IA

    El Presidente habló durante 19 minutos ante la Asamblea General.

    Javier Milei.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde centró su discurso en la cuestión Malvinas, sus críticas al funcionamiento de la ONU y los desafíos vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial.

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    Durante su intervención, el mandatario sostuvo que la soberanía de las islas constituye una “causa nacional” y reclamó que el Reino Unido retome las negociaciones con Argentina. También defendió las medidas adoptadas contra empresas petroleras que buscan operar en el área.

    El discurso completo de Javier Milei

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