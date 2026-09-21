Milei prepara su discurso ante la ONU con tres ejes: críticas al organismo y rechazo a regular la IA

El presidente Javier Milei ya tiene definidos los principales ejes del discurso que pronunciará el próximo miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas , en Nueva York. Su exposición volverá a estar atravesada por dos de las posiciones que el mandatario sostiene desde el comienzo de su gestión: su cuestionamiento al rol que asumió la ONU y su rechazo a avanzar con regulaciones sobre la inteligencia artificial (IA) .

Milei llegará a Estados Unidos con cuatro discursos preparados para las distintas actividades que desarrollará durante su estadía. En total, llevará consigo cerca de 100 páginas , de las cuales 18 corresponden al discurso ante la ONU . Allí, según el texto que preparó para la ocasión, organizará su intervención alrededor de tres preguntas: qué debió hacer el organismo y no hizo, qué no debía hacer pero hizo y cuál debe ser su posición frente al avance de la inteligencia artificial.

Uno de los puntos centrales será el cuestionamiento al papel que, según el Presidente, adoptó Naciones Unidas en los últimos años. Milei sostiene que el organismo debería concentrarse en su función como garante de la paz y ámbito de mediación entre Estados , en lugar de avanzar sobre cuestiones que, desde su perspectiva, corresponden a las decisiones soberanas de cada país y de sus ciudadanos.

Esta posición ya había sido planteada por el mandatario durante su exposición ante la ONU en 2025 , cuando cuestionó que la organización se transformara, según sus palabras, en una estructura supranacional con capacidad para establecer pautas sobre el modo de vida de las sociedades.

El planteo volverá a aparecer este año, aunque tendrá además otro componente: la discusión internacional sobre el alcance que deberían tener los Estados y los organismos multilaterales frente al desarrollo de nuevas tecnologías.

Milei y su rechazo a regular la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en el discurso. El Presidente sostiene una postura favorable al desarrollo tecnológico con una intervención estatal limitada y viene cuestionando los intentos de establecer regulaciones anticipadas sobre esta industria.

El tema no es nuevo para Milei. En 2024, durante la cumbre del G7 realizada en Italia, ya había expresado su oposición a las regulaciones sobre IA. Más recientemente, en una columna publicada junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la necesidad de mantener el desarrollo de la tecnología sin una regulación que, según planteó, pueda frenar su expansión.

La postura argentina se da en un escenario internacional en el que distintos gobiernos y organismos analizan mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial. El secretario general de la ONU, António Guterres, viene reclamando medidas para reducir los riesgos asociados a esta tecnología y planteó iniciativas vinculadas con la protección de los menores y el uso de energías renovables en los centros de datos.

De esta manera, el discurso de Milei expondrá ante la Asamblea General una posición que se diferencia de las propuestas de mayor coordinación y supervisión internacional que impulsan algunos sectores dentro de Naciones Unidas.

Malvinas también estará presente

Aunque no será presentado como uno de los ejes principales de la exposición, el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas también formará parte de la intervención presidencial, en línea con la posición histórica de los gobiernos argentinos ante la ONU.

El planteo se producirá además en un contexto de tensión entre Argentina y el Reino Unido por las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

La agenda de Milei en Nueva York

El Presidente inició este lunes su viaje hacia Estados Unidos y permanecerá allí hasta el jueves. El miércoles tendrá como actividad central su participación en el Debate General de la 81ª Asamblea General de la ONU.

Durante la gira también tiene previstas actividades académicas, encuentros con empresarios y reuniones con dirigentes internacionales. Entre ellas figura una exposición en Yeshiva Darchei Torah, un encuentro con representantes del sector empresario y su participación en actividades vinculadas con la Fundación Federalismo y Libertad.

Además, Milei tiene previsto mantener una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y, durante el jueves, participar de una actividad en The Economic Club of New York. La agenda también contempla una bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de emprender el regreso a la Argentina.

La exposición ante la ONU será, de todos modos, el punto político central del viaje: allí Milei volverá a plantear su visión sobre el papel de los organismos internacionales, la soberanía de los Estados y el futuro de la inteligencia artificial.