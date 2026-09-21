Orrego y otros 13 gobernadores acompañarán a Milei al Argentina Week

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , confirmó su participación en la Argentina Week , una misión internacional encabezada por el presidente Javier Milei que reunirá a 14 mandatarios provinciales. Con el foco puesto en la captación de capitales extranjeros y la creación de empleo, el mandatario sanjuanino optó por este viaje multilateral, postergando su asistencia a la cumbre de minerales críticos en Londres.

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La gira busca proyectar certidumbre institucional y estabilidad económica en los mercados internacionales mediante un mensaje de unidad federal entre el Gobierno nacional y las provincias.

Respecto a la convivencia con gestiones de distinto signo político dentro de la delegación, Orrego destacó la relevancia de la imagen exterior: “Que un país pueda mostrar una impronta donde el Poder Ejecutivo Nacional y 14 gobernadores trabajan de manera conjunta, más allá del color y de la ideología”. En esa misma línea, remarcó la orientación pragmática de su administración frente al vínculo con la Casa Rosada: “Yo trabajo para los sanjuaninos y la ideología política me importa muy poco. Yo trabajo para la gente”.

“Mi mirada está en la grandeza de la provincia, mi mirada está en que en mi provincia cada día la gente viva mejor”. “Mi mirada está en la grandeza de la provincia, mi mirada está en que en mi provincia cada día la gente viva mejor”.

En cuanto al impacto económico esperado, el mandatario fundamentó la decisión de sumarse a la comitiva oficial subrayando la necesidad de dar garantías jurídicas a los potenciales inversores:

“Tenemos la oportunidad de poder viajar con el presidente, 14 gobernadores, donde vamos a poder mostrar un gobierno que genera estabilidad fiscal, seguridad jurídica, pero fundamentalmente donde se puedan generar inversiones”.

Asimismo, relacionó de forma directa la llegada de divisas con la dinamización del mercado de trabajo local: “Las inversiones generan empleo, que es lo que más me importa a mí. Mientras más empleo, más dignidad a la casa uno lleva y ese empleo también genera de manera indirecta otros empleos”.

Finalmente, Orrego valoró el posicionamiento de la provincia dentro de la comitiva federal y la relevancia estratégica de presentarse de manera unificada ante los mercados globales: “Esto, en términos de lo que significa que Argentina se muestre al mundo y, en lo particular, San Juan, que sea parte del marco junto a 14 jurisdicciones, 14 provincias y el presidente”.

Según concluyó el gobernador, el objetivo central de esta agenda compartida es proyectar “una impronta sólida” para que “lleguen más inversiones a cada una de las provincias argentinas”.