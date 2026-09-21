Orrego inauguró un CAPS renovado en Caucete que dará cobertura a más de 400 vecinos

El gobernador Marcelo Orrego inauguró este lunes la ampliación y renovación integral del CAPS Las Talas, en Caucete , una obra destinada a reforzar la atención primaria para más de 400 personas de la zona. La intervención forma parte del plan provincial de mejoramiento de centros de salud y había sido programada para este 21 de septiembre junto con los ministerios de Salud e Infraestructura.

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Con los trabajos, el edificio pasó de 146,39 a 197,29 metros cuadrados , tras incorporar casi 51 metros cuadrados nuevos. Según la información difundida por el Gobierno provincial, la ampliación permitió reorganizar los espacios, sumar equipamiento y mejorar las condiciones tanto para los pacientes como para el personal que trabaja diariamente en el establecimiento.

Durante la inauguración, Orrego destacó el rol de la atención primaria y aseguró que la inversión no se limitó a la infraestructura. “Ampliar este CAPS es fundamental porque cuidamos a más de 400 personas, no solo invirtiendo en infraestructura sino sumando prestaciones como ginecología, odontología y trabajo social” , afirmó el mandatario.

El establecimiento, que pertenece a la Zona Sanitaria II , funcionará de lunes a viernes durante el turno mañana y ofrecerá atención en Medicina Familiar, Nutrición, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Farmacia, Agentes Sanitarios y Odontología. En esta última área se incorporó además un nuevo sillón odontológico.

La remodelación incluyó consultorios general, odontológico, de servicios sociales y ginecológico con sanitario propio. También fueron acondicionados los sectores de enfermería, vacunatorio y farmacia con depósito, además de recepción, sala de espera, sanitarios públicos y adaptados, espacios para el personal, office y un área destinada al acopio de residuos patológicos.

El edificio cuenta además con accesos peatonal y vehicular independientes, una modificación destinada a ordenar la circulación dentro del centro y facilitar el ingreso de quienes concurren diariamente para controles, consultas o vacunación.

Caucete suma cuatro centros de salud renovados

Con la finalización de Las Talas, Caucete alcanza cuatro CAPS remodelados y ampliados, luego de las intervenciones realizadas en Marayes, Bermejo y Pozo de los Algarrobos. Este último había sido inaugurado meses atrás como parte del mismo esquema de fortalecimiento de la atención sanitaria departamental.

El plan continúa con trabajos en otros puntos del departamento. Entre las obras previstas y en ejecución se encuentran los CAPS Pie de Palo, Vallecito y Virgen del Carmen, con el objetivo de ampliar progresivamente la capacidad de atención y reducir la necesidad de que los vecinos deban trasladarse mayores distancias para acceder a servicios básicos de salud.

La obra de Las Talas representa además, de acuerdo con el balance oficial, el centro de salud número 23 entregado a la comunidad dentro del programa provincial de ampliación y remodelación de CAPS, financiado con recursos de la Provincia.