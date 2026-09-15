Orrego inauguró la repavimentación de avenida Libertador y anunció la continuidad hacia el este

Marcelo Orrego encabezó este lunes por la tarde el acto de inauguración de la repavimentación integral y la nueva iluminación en un tramo fundamental de la avenida Libertador General San Martín.

Una abogada del PRO y funcionaria de Orrego, en la disputa por el Consejo de la Magistratura de la Nación: quién es Claudia Sarmiento

La ceremonia se llevó a cabo el cruce con calle Las Heras, sobre esta arteria estratégica que conecta la Capital con el Gran San Juan y constituye uno de los ejes principales de circulación de la provincia.

Durante el acto se destacó la enorme trascendencia de la obra, dado que por esta zona transitan diariamente miles de vehículos particulares y del transporte público de pasajeros y se concentra una intensa actividad comercial e institucional.

En esta importante jornada el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; y la diputada nacional Nancy Picón, junto a distintas autoridades provinciales y municipales.

En el marco del acto, el gobernador resaltó que “es un día muy especial, se ha trabajado con mallas, y arriba de esas mallas pudimos pavimentar con un espesor de 6 centímetros. Pusimos 157 artefactos lumínicos, y también se incorporó un sistema de riego por goteo, así que ha quedado realmente muy bien”.

A la par, expresó que “espero que la gente, cuando la transite, vea esos pequeños detalles que terminan siendo parte de poner en consideración a varios departamentos, porque atraviesa varios departamentos, pero en definitiva la utilizamos todos los sanjuaninos”.

Por su parte, la intendenta Laciar expresó que “es un día histórico” y valoró que “era absolutamente necesario tener ese coraje y esa valentía para llevar adelante esta obra. Y hoy nos enorgullece, como capitalinos y como sanjuaninos, poder estar en este tramo de conexión, en una avenida que nos conecta a todos los sanjuaninos, que conecta historia, que conecta vida, que es mucho más allá de su asfalto, que es infraestructura, que es modernidad, que le da un despertar y un brillo nuevo a San Juan, y que seguramente seguirá tejiendo más historia”.

Una renovación integral

La transformación de la avenida comenzó en marzo de 2025 y abarca un tramo de 3,25 kilómetros desde calle Las Heras hasta Santa María de Oro. El proyecto permitió recuperar por completo ambas manos de circulación mediante un trabajo profundo en la calzada existente. Antes de volcar el asfalto nuevo, los equipos de trabajo demolieron las placas de hormigón más arruinadas, arreglaron las uniones del suelo, rellenaron las zonas flojas y colocaron una primera capa de arena asfáltica de 2,5 centímetros de grosor para nivelar perfectamente la superficie.

Uno de los avances más importantes para garantizar la durabilidad de la calle fue la colocación de una malla o membrana antirreflejo de fisuras. Esta protección se ubicó entre el piso viejo y el pavimento nuevo con el fin de evitar que las grietas antiguas vuelvan a marcarse en la superficie. Encima de esta estructura se volcó la capa definitiva de concreto asfáltico de entre 5 y 6 centímetros de espesor, logrando una huella firme, lisa y resistente para el tránsito pesado y cotidiano.

El plan incluyó además una importante renovación del sistema de alumbrado nocturno para brindar mayor seguridad a los vecinos. Esta mejora se desplegó a lo largo de 4,3 kilómetros en dos etapas consecutivas, representando una importante inversión con fondos íntegramente provinciales.

La primera etapa abarcó desde calle Las Heras hasta calle Urquiza, donde se cambiaron 41 luces viales por otras más eficientes y se instalaron 85 pequeños postes lumínicos LED en el boulevard central. La segunda etapa continuó desde calle Urquiza hasta calle Santa María de Oro, agregando 116 luces viales y 184 postes LED. En total, se colocaron 157 luminarias viales de alta tecnología y 269 luminarias LED tipo bolardo en la zona central.

Para completar la puesta en valor de la avenida, se intervino el boulevard central para cuidar el arbolado urbano e instalar un moderno sistema de riego por goteo. Con el objetivo de ordenar el tránsito se aplicó pintura especial de larga duración en cordones, carriles y banquinas. En los cruces principales con semáforos se pintaron sendas peatonales con fondo rojo y líneas blancas, un diseño muy visible que alerta a los automovilistas para que reduzcan la velocidad y le den prioridad a quienes cruzan a pie. Además, en las esquinas más concurridas se dibujaron cuadrículas amarillas sobre el piso para avisar a los conductores que no deben detenerse en esa área para evitar bloquear el paso de las calles transversales.