Orrego llevó el potencial minero de San Juan a un foro internacional y habló de empleo e inversiones

Marcelo Orrego expuso este martes en el X Foro Pymes Italia-América Latina 2026, realizado en el Palacio Libertad de Buenos Aires, y puso en el centro del debate el potencial minero de San Juan. Ante empresarios y referentes internacionales, destacó el avance de los proyectos de cobre y vinculó las inversiones con la generación de empleo y desarrollo provincial.

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Durante el panel “Minerales críticos y desarrollo federal. Minería, inversión productiva y articulación territorial para impulsar cadenas de valor competitivas”, Orrego compartió escenario con los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, y Raúl Jalil, de Catamarca, además de referentes de la industria minera internacional.

En su exposición, el mandatario sanjuanino remarcó que la provincia tiene un papel estratégico frente a la creciente demanda mundial de minerales críticos, especialmente por el lugar que ocupa el cobre en la transición energética y la electromovilidad.

“De los 10 proyectos que se ubican en Argentina, 6 se encuentran en la provincia de San Juan. Muchos de ellos están en un estado de gestación avanzada”, sostuvo.

Orrego también planteó que el cambio de paradigma energético abre nuevas oportunidades para la provincia. “En las tres San Juan va a ser protagonista”, afirmó al referirse a la conectividad y la inteligencia artificial, la transición energética y las energías limpias.

El rol del Estado y las condiciones para invertir

El gobernador destacó además los cambios en el escenario macroeconómico nacional y las herramientas destinadas a incentivar grandes inversiones. Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la estabilidad jurídica y fiscal, la eliminación del cepo y las modificaciones vinculadas a la Ley de Glaciares.

En ese contexto, sostuvo que el Estado provincial debe actuar como facilitador de las inversiones y agilizar los procesos administrativos sin resignar los controles.

“Necesitamos un Estado que sea eficiente, que sea expedito, donde los plazos sean mucho más rápidos, sin dejar de hacer los controles necesarios”, señaló.

Más de US$30.000 millones en oportunidades

Uno de los principales ejes del discurso fue el impacto que las inversiones mineras pueden tener sobre el empleo y la economía sanjuanina.

“Tenemos proyectos muy importantes, oportunidades por más de 30.000 millones de dólares”, afirmó Orrego, y remarcó que el objetivo central es transformar ese potencial en puestos de trabajo y producción.

“Para nosotros, si hay algo que es fundamental, es generar empleo. Yo creo en tres palabras, aprender, trabajar y producir”, expresó.

El gobernador también destacó el acuerdo estratégico no reembolsable con la empresa minera Vicuña por US$250 millones, destinado a infraestructura y al fortalecimiento de distintas industrias de San Juan. A eso sumó la reciente presentación internacional del bono provincial, como otra herramienta para generar financiamiento y acompañar el crecimiento de la minería y el sector agroindustrial.

Un foro con empresarios y referentes internacionales

El X Foro Pymes Italia-América Latina 2026 reunió a más de 1.500 participantes y permitió concretar más de 800 rondas de negocios orientadas a vincular pequeñas y medianas empresas con grandes proyectos productivos.

El encuentro fue organizado por ADIMRA y el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA), con participación de organismos diplomáticos y entidades industriales de ambos países.

Además del panel minero en el que participó San Juan, expusieron otros gobernadores, como Rolando Figueroa, de Neuquén, quien abordó las oportunidades vinculadas a Vaca Muerta, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, quien hizo foco en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y los minerales críticos.

El cierre institucional estuvo a cargo de los cancilleres Pablo Quirno y Antonio Tajani, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.