Un concejal ya se anotó para la pelea por la intendencia de Caucete en el 2027: cómo quedó el panorama

Sólo hay dos intendentes sanjuaninos que no pueden ir por otro mandato en el 2027: el iglesiano Jorge Espejo y la caucetera Romina Rosas. Un aliado del oficialismo y una opositora. El primero es un departamento minero de vital importancia en cualquier gestión, el segundo es uno de los más populosos. Caucete, que es el eje de la nota, está en un momento pendular. En otras palabras, el oficialismo provincial -que es oposición municipal- se ilusiona con un triunfo, mientras que el peronismo espera agazapado hasta encontrar un candidato.

Este lunes, el concejal Emanuel Castro dijo públicamente que tiene ganas de pelear por la intendencia de Caucete. "Me considero una opción", afirmó en Radio Colón. Fundamentó esa posibilidad en los años de trabajo dentro del ámbito municipal, su vínculo con empleados municipales y vecinos y la experiencia acumulada como concejal.

Castro, que respalda la gestión de Marcelo Orrego, planteó que su intención es ofrecer una alternativa dentro del espacio que representa el gobernador y buscar ampliar el abanico de opciones electorales. En particular, puso el acento en los jóvenes y en la necesidad de generar una participación política que, a su criterio, exceda las estructuras partidarias tradicionales.

"Yo soy de la idea de que la participación política debe exceder lo partidario", sostuvo. Y resumió su planteo con una definición que apunta a construir una identidad local por encima de las pertenencias partidarias: "Me interesa que tengamos puesta la camiseta de Caucete".

Sin embargo, no es el único anotado en la carrera del orreguismo por Caucete. Uno de los que perfila es el excandidato José Bernal, el jefe de la Zona Sanitaria II de Salud Pública. El dirigente lanzó duras críticas a gestiones pasadas en la provincia y el departamento. Por ejemplo, en una entrevista con el portal El Canillita, dijo: "Cuando asumimos la responsabilidad, en mi caso como Jefe de Zona Sanitaria II, el desgaste en salud era enorme, la infraestructura hasta el personal no habían sido parte de una mejora dentro de una planificación como corresponde, hoy se están dando avances, pero falta".

Otra de las anotadas es la exdiputada nacional Graciela Caselles. La dirigente bloquista compitió en el 2023 por la Capital, pero ahora tiene la mira en Caucete, su distrito natal. Por ahora suena como una posibilidad en el caso que el Partido Bloquista juegue solo o en una interna con el orreguismo. Ciertamente, Caselles ya hizo reuniones y caminatas. Algo similar sucede con el macrista Iván Kadi, que administra la Difunta Correa.

En tanto, el peronismo debate los nombres para la sucesión de Romina Rosas. La intendenta cumplió los dos mandatos consecutivos y coquetea con una proyección provincial. Dio pistas de búsqueda de la candidatura a la vicegobernación, pero quizá ingrese en la lista de proporcionales. Tiene buena relación con el senador nacional Sergio Uñac -que recuperó después de un intento de pelear la presidencia del PJ en el 2024- y con el diputado nacional Cristian Andino.

Los dos que suenan por el PJ en Caucete son el diputado departamental y presidente de Junta, Emilio Escudero, que tiene buena sintonía con el uñaquismo y con el sector del exgobernador José Luis Gioja. Otro es el expresidente del Concejo, Juan José Escobar, más conocido como Calé, actual secretario de Obras de Rosas. Los dos dirigentes capitalizan las reuniones. Aunque están en una etapa embrionaria, son los que perfilan.