Robó una moto de una escuela y la encontraron horas después en otro establecimiento

Una mujer denunció que le habían sustraído su moto del interior de la Escuela Superior Manuel Belgrano. Las cámaras permitieron identificar al ladrón y el rodado fue hallado en la Escuela de Comercio.

Una mujer llegó a la Comisaría 9ª para denunciar el robo de su motocicleta, pero el rodado apareció horas después en otro establecimiento educativo. La Policía logró reconstruir el recorrido del sospechoso mediante las cámaras de seguridad y finalmente recuperó la moto.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando la víctima dejó su motocicleta Konisa LX 110 cc, de color negro, en el interior de la Escuela Superior Manuel Belgrano.

Al advertir que el rodado ya no estaba, realizó la denuncia y personal policial comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento junto con la damnificada.

En las grabaciones pudieron observar a un hombre que ingresó al lugar, tomó la motocicleta y se retiró a pie por la puerta trasera de la institución, según informaron fuentes policiales.

Con esa información se inició la búsqueda del vehículo. Horas más tarde, efectivos de la Comisaría 9ª recibieron un dato que los llevó hasta la Escuela de Comercio, donde había una motocicleta de características similares.