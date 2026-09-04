    • 4 de septiembre de 2026 - 07:25

    Robó una moto de una escuela y la encontraron horas después en otro establecimiento

    Una mujer denunció que le habían sustraído su moto del interior de la Escuela Superior Manuel Belgrano. Las cámaras permitieron identificar al ladrón y el rodado fue hallado en la Escuela de Comercio.

    La moto robada y recuperada por la Policía.&nbsp;

    La moto robada y recuperada por la Policía. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer llegó a la Comisaría 9ª para denunciar el robo de su motocicleta, pero el rodado apareció horas después en otro establecimiento educativo. La Policía logró reconstruir el recorrido del sospechoso mediante las cámaras de seguridad y finalmente recuperó la moto.

    Leé además

    Arma.

    Iba en moto por Rawson, lo pararon y descubrieron que llevaba un revólver calibre 38
    El hombre fue condenado por dos hechos. 

    Le pidió la moto a su peluquero para comprar tintura como un favor y no volvió

    El hecho ocurrió durante la tarde, cuando la víctima dejó su motocicleta Konisa LX 110 cc, de color negro, en el interior de la Escuela Superior Manuel Belgrano.

    Al advertir que el rodado ya no estaba, realizó la denuncia y personal policial comenzó a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento junto con la damnificada.

    En las grabaciones pudieron observar a un hombre que ingresó al lugar, tomó la motocicleta y se retiró a pie por la puerta trasera de la institución, según informaron fuentes policiales.

    Con esa información se inició la búsqueda del vehículo. Horas más tarde, efectivos de la Comisaría 9ª recibieron un dato que los llevó hasta la Escuela de Comercio, donde había una motocicleta de características similares.

    Los policías se trasladaron hasta el establecimiento y, tras realizar las verificaciones correspondientes, confirmaron que se trataba de la moto denunciada como robada.

    El rodado fue resguardado y trasladado para continuar con las actuaciones de rigor. En el caso intervino la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Godoy Carrizo y Peruzzi: cayeron por un alquiler fantasma y el cuento de la moto con la rueda pinchada.

    Alquiler fantasma y el cuento de la moto con la rueda pinchada, así cayeron dos estafadores de manual

    El aire comprimido usado por los menores y los elementos recuperados tras el robo.

    Nueve menores de entre 12 y 16 años amenazaron con un rifle a un trabajador y le robaron en una finca

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El detenido por la Policía. 

    Intentó robar una casa de alquiler temporario en Rivadavia y lo atraparon

    Por Redacción Diario de Cuyo
         

    Mató a tiros al perro de un vecino en San Martín: dijo que el animal había intentado morderlo

    Por Redacción Diario de Cuyo