Le pidió la moto a su peluquero para comprar tintura como un favor y no volvió

Un hombre fue condenado en San Juan a dos años y seis meses de prisión condicional por dos hechos distintos: quedarse con la motocicleta que su peluquero le había prestado para comprar una tintura y engañar a un familiar de su pareja en una operación en la que entregó una moto que tenía pedido de secuestro por robo .

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La sentencia recayó sobre Federico Daniel Gutiérrez , quien reconoció su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez Matías Francisco Parrón . El acusado fue condenado como autor de los delitos de estafa y retención indebida .

Además de mantener su libertad, deberá cumplir durante dos años y seis meses reglas de conducta y tendrá prohibido acercarse o realizar actos molestos contra los denunciantes.

La primera denuncia fue realizada en octubre de 2024 por un hombre de apellido Basso Brizuela , un peluquero que conocía a Gutiérrez porque era cliente habitual de su local.

A fines de agosto de ese año, mientras lo atendía, el peluquero advirtió que le faltaba tintura. Según la investigación, Gutiérrez se ofreció a comprar el producto y, confiando en él, Basso Brizuela le prestó su motocicleta para que fuera hasta un comercio cercano.

Sin embargo, el hombre se retiró con el rodado y nunca regresó. Tampoco respondió los llamados ni los mensajes de su dueño.

Posteriormente, el peluquero realizó averiguaciones y logró ubicar la motocicleta en domicilios vinculados a Gutiérrez, tanto en Villa del Carril, Rawson, como en la vivienda de su pareja, ubicada en el barrio La Estación.

La Justicia consideró que existió una retención indebida, es decir, que el acusado recibió legalmente la tenencia de un bien para un uso determinado, pero decidió no devolverlo y apropiárselo.

La estafa con una moto robada y un millón de pesos

El segundo hecho comenzó con una publicación de WhatsApp realizada por un hombre de apellido Echegaray, quien ofrecía a la venta su Yamaha Criptón 110.

Gutiérrez, pareja de una prima del denunciante, le propuso una permuta: una Honda Wave 110 modelo 2024 y dinero a su favor.

El 27 de diciembre de 2025, Echegaray entregó su Yamaha Criptón, la documentación del vehículo y $1 millón en efectivo. A cambio recibió la Honda Wave, aunque sin papeles. Gutiérrez prometió entregárselos en el plazo de una semana.

Lo que, según la acusación, ocultó fue que la Honda tenía pedido de secuestro activo por un robo anterior.

El 19 de enero de 2026, Echegaray circulaba en esa motocicleta cuando policías que realizaban un operativo en Pocito secuestraron el rodado. El joven quedó vinculado a una investigación por encubrimiento, aunque no fue detenido, mientras que la moto fue devuelta posteriormente a su propietario.

Cuando intentó comunicarse con Gutiérrez, el denunciante no obtuvo respuestas. Luego descubrió que su Yamaha Criptón había sido publicada para la venta.

Condena condicional y reglas de conducta

En el juicio abreviado, Gutiérrez fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional, por lo que no irá a prisión mientras cumpla las obligaciones impuestas.

Entre ellas, deberá fijar domicilio, quedar bajo control del Patronato de Liberados y Condenados, concurrir cuando sea citado y no acercarse ni molestar a los dos denunciantes.

El juez también dispuso mantener su libertad, aunque quedará a disposición de cualquier otra autoridad judicial que eventualmente lo requiera.