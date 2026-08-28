Creyó que tenía un "novio inglés" por internet, sacó préstamos y terminó estafada en casi $30 millones

na mujer de 60 años, domiciliada en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), fue víctima de un millonario fraude virtual bajo la modalidad conocida como "estafa del romance". La víctima estuvo en contacto durante más de un año con un sujeto que decía ser ciudadano británico y que terminó sacándole casi $30 millones mediante engaños.

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El contacto comenzó en febrero de 2025 a través de Facebook y luego la conversación continuó por WhatsApp desde un número con prefijo del Reino Unido. El sujeto decía llamarse Michael Lawrence Williams y, con el paso de los meses, logró ganarse la confianza de la mujer hasta entablar un vínculo sentimental a distancia.

El engaño definitivo se concretó cuando el falso novio le aseguró que tenía intenciones de viajar a Argentina para conocerla, pero le argumentó que necesitaba dinero para saldar trámites de viaje y autorizaciones legales.

Creyendo en las promesas del hombre, la víctima comenzó a pedir créditos en distintos bancos y financieras para girarle el dinero que le solicitaba. En total, la mujer realizó múltiples transferencias por un monto exacto de $29.816.400,69.

Sin embargo, tras completar los pagos, el hombre jamás arribó al país y cortó todo tipo de comunicación, lo que llevó a la víctima a radicar la denuncia formal.

Allanamiento y una sospechosa bajo la lupa

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Daniela Montangie y los investigadores de la División Cibercrimen, quienes lograron rastrear el flujo del dinero. Detectaron que una parte clave de los fondos fue derivada a la cuenta de una mujer identificada como D.C.M.

Tras la orden expedida por la jueza de Garantías Gabriela Seró, efectivos policiales ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Concordia. En el procedimiento se notificó a la propietaria y se secuestraron tres teléfonos celulares que serán peritados para determinar su grado de participación en la maniobra delictiva. Por el momento, la mujer quedó vinculada a la causa en calidad de presunta coautora del delito de estafa.