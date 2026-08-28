Tras quedar preso por llegar tarde a Tribunales, Balmaceda acordó entregar seis motos y devolver $12 millones

El papelón del jueves tuvo un giro este viernes. Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino , el comerciante que había quedado detenido por llegar 40 minutos tarde a una audiencia, recuperó la libertad luego de alcanzar un acuerdo de reparación integral con las personas que lo denunciaron por presuntas estafas.

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El compromiso asumido ante la Justicia contempla la entrega de seis motos 0 KM y el pago de $12 millones en cuotas , destinados a las 10 víctimas reconocidas en la investigación.

La audiencia de reparación integral finalmente se realizó este viernes, después de que el encuentro previsto el jueves terminara de manera inesperada.

Balmaceda debía presentarse junto a su abogado, César Jofré, pero no llegó a horario. Ante la ausencia y la falta de una justificación en ese momento, la jueza Flavia Allende lo declaró en rebeldía y ordenó su detención.

El comerciante apareció unos 40 minutos después , pero ya había sido emitida la orden. Tras hablar con el fiscal Mariano Juárez, fue trasladado a la Comisaría 4ª.

Seis motos y $12 millones para las víctimas

Con la nueva audiencia, las partes pudieron avanzar en el mecanismo de reparación integral, que permite acordar una compensación para las víctimas y, si se cumplen las condiciones establecidas judicialmente, puede poner fin al conflicto penal en determinados casos.

El acuerdo alcanzado establece que Balmaceda deberá entregar seis motocicletas 0 KM y devolver otros $12 millones en cuotas a los 10 damnificados.

El fiscal Mariano Juárez y la ayudante fiscal Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

De esta manera, el comerciante volvió a quedar en libertad tras cumplir las condiciones acordadas en Tribunales.

La causa por estafas con cheques sin fondos

La investigación comenzó con denuncias por operaciones en las que, según la acusación, Balmaceda adquiría motos, autos y otros bienes y entregaba cheques que posteriormente no podían ser cobrados.

Inicialmente se investigaban seis hechos y el perjuicio rondaba los $15 millones. Con el avance de las denuncias, la cantidad de damnificados llegó a 10 y el monto estimado ascendió a unos $20 millones.

El caso había tenido otro capítulo en mayo, cuando Balmaceda recuperó la libertad luego de que un juez de Impugnación hiciera lugar a un recurso presentado por su defensa.