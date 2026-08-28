Detuvieron a Pablo "Bebote" Álvarez, histórico líder de la barra de Independiente, por una causa narco internacional

Pablo Alejandro “Bebote” Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente, fue detenido en las últimas horas y quedó involucrado en una investigación por narcotráfico internacional. La causa apunta a una organización que habría traficado drogas de diseño desde España e ingresado cocaína proveniente de Bolivia.

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El operativo incluyó cinco allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta , realizados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La detención del exlíder de la barra de Independiente fue confirmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien difundió la noticia a través de sus redes sociales.

“Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, publicó la funcionaria.

La investigación se inició en junio de este año , luego de que los investigadores detectaran un envío sospechoso en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

El cargamento había llegado desde Barcelona, España, y contenía aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido, que estaban ocultos en envases de aceites.

A partir de ese procedimiento, los investigadores avanzaron sobre una presunta organización con conexiones internacionales y realizaron distintas tareas para determinar quiénes estaban detrás del ingreso y distribución de los estupefacientes.

La pesquisa derivó finalmente en los cinco allanamientos que permitieron detener a Álvarez, además de avanzar sobre otros integrantes de la estructura investigada.

“Final del partido para Bebote”

Al anunciar el operativo, Monteoliva utilizó una referencia futbolera para celebrar la detención del histórico referente de la hinchada de Independiente.

“Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”, escribió la ministra.

Ahora, la Justicia deberá determinar el grado de participación de Álvarez en la organización investigada y avanzar con las medidas correspondientes para establecer cómo funcionaba la presunta red de tráfico de drogas que conectaba a España, Bolivia y Argentina.