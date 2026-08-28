Quién era "El Polaco", el reconocido proteccionista que cuidaba a 250 animales y murió en un trágico accidente

La muerte de Eduardo Groh Riemersma, conocido como “El Polaco” , provocó una profunda conmoción en Santiago del Estero y entre quienes trabajan por la protección animal en Argentina. El hombre de 49 años falleció este jueves después de sufrir un grave accidente mientras circulaba en moto por la capital provincial. Al momento de su muerte, alrededor de 250 animales dependían del refugio que había convertido en su proyecto de vida .

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El siniestro ocurrió alrededor de las 15.40 en la rotonda de avenida Alsina y Ramón Gómez Cornet . Riemersma circulaba en una KTM 990 Adventure cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, perdió el control, derrapó y cayó sobre la calzada. Personal del SEASE lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó sin signos vitales.

Las primeras actuaciones determinaron que “El Polaco” circulaba por avenida Alsina en dirección este-oeste cuando, al llegar a la rotonda, perdió el dominio de la motocicleta y sufrió una fuerte caída . El informe médico preliminar registró lesiones de extrema gravedad producto del impacto.

Una de las versiones que circuló inmediatamente después del accidente sostiene que un perro se habría cruzado delante de la moto y que Riemersma habría intentado esquivarlo . Sin embargo, esa hipótesis todavía no está confirmada .

El fiscal Martín Silva, encargado de la investigación, afirmó que no había recibido información oficial que permitiera establecer que un animal provocó el derrape. Por eso ordenó revisar cámaras de seguridad y realizar las pericias necesarias para determinar qué ocurrió exactamente en los segundos previos a la caída. Incluso se analizarán registros de cámaras que llevaba la propia motocicleta.

La motocicleta en la que circulaba Eduardo “El Polaco” Riemersma quedó dañada tras el accidente ocurrido en Santiago del Estero.

La causa exacta del siniestro continúa, entonces, bajo investigación.

Quién era “El Polaco” y por qué su historia trascendió Santiago del Estero

Detrás de la noticia del accidente aparece una historia que explica la enorme repercusión de su muerte. Groh Riemersma dedicó cerca de dos décadas a rescatar y cuidar animales abandonados, maltratados, enfermos o con discapacidades, principalmente perros.

Era oriundo de Bandera, había comenzado la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y posteriormente vivió un tiempo en Alemania. Pero fue una experiencia personal la que terminó modificando su rumbo.

Después de perder a una perra dogo, su suegro le entregó un perro que había sido rescatado de la calle. A partir de ese momento comenzó a involucrarse cada vez más con animales que necesitaban ayuda. Lo que empezó con un caso terminó transformándose en un refugio.

Eduardo Groh Riemersma.

En 2006 fundó “El Montecito de los Canichones”, inicialmente en Bandera. Tiempo después el proyecto se trasladó a un predio sobre la Ruta 16, en el departamento La Banda, donde se consolidó como uno de los espacios de protección animal más conocidos de Santiago del Estero.

Fue él quien comenzó a utilizar el término “canichones” para referirse cariñosamente a los perros callejeros que llegaban al lugar.

El “Montecito de los canichones”, el refugio creado por «el Polaco».

Llegó a tener más de 400 perros bajo su cuidado

Con el paso de los años, el refugio creció enormemente. En sus momentos de mayor ocupación llegó a albergar más de 400 animales, muchos de ellos perros adultos mayores, con problemas de movilidad, ceguera u otras condiciones que dificultaban su adopción.

En la actualidad eran alrededor de 250 los animales que permanecían bajo el cuidado de la organización, lo que explica la preocupación que apareció apenas se conoció la muerte de su principal referente.

Su trabajo tampoco se limitaba al refugio. Participaba en rescates, intervenía frente a situaciones de maltrato y abandono y colaboraba con personas que necesitaban alimento para sus animales. Incluso distribuía bolsones de comida en distintos sectores de Santiago del Estero.

Además, alrededor de El Montecito logró construir una extensa comunidad solidaria. Según información difundida por la propia organización y recogida por medios santiagueños, el proyecto llegó a reunir una red de aproximadamente 100.000 padrinos y madrinas de Argentina y del exterior.

El “Montecito de los canichones” llego a cobijar a más de 400 canichones.

Qué pasará ahora con los 250 animales

Esa fue una de las primeras preguntas que apareció después de la tragedia y aunque el refugio estaba estrechamente identificado con “El Polaco”, El Montecito de los Canichones no depende jurídicamente de una sola persona. Funciona como la Asociación Civil Santiagueña El Montecito de los Canichones y cuenta con personería jurídica provincial desde 2017, por lo que puede continuar operando.

El desafío será reorganizar las tareas que Riemersma realizaba diariamente y garantizar recursos para alimentación, atención veterinaria, limpieza y mantenimiento de los cientos de animales que siguen viviendo allí.

La noticia de su muerte llenó las redes sociales de mensajes de vecinos, proteccionistas y personas que habían acompañado durante años al refugio. Junto con las despedidas apareció una preocupación compartida: cómo continuar una obra que estuvo durante casi veinte años asociada a una persona que hizo del rescate animal una tarea cotidiana y una forma de vida.