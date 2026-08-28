El calvario de una argentina detenida en Miami: llevaba un mes presa y planeaba casarse

Ernestina “Tina” Pavlovsky, una personal trainer argentina de 33 años , atraviesa una situación que cambió por completo sus planes de vida en Estados Unidos. La mujer lleva casi un mes detenida por un caso migratorio, después de ser arrestada el 1 de agosto en el aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a Aspen, Colorado, donde vive desde hace 13 años.

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Pavlovsky había viajado a Florida para visitar a familiares y se encontraba en la puerta de embarque cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la rodearon y la pusieron bajo custodia. Según relató su pareja, el estadounidense Cody Kosinski, el procedimiento fue inesperado y traumático.

Tras su arresto, la argentina pasó por distintos centros de detención en Florida hasta ser trasladada al Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas , donde permanece actualmente a la espera de una audiencia prevista para el 1 de septiembre .

Pavlovsky llegó a Estados Unidos hace 13 años y se instaló en Aspen, donde trabaja como personal trainer y lleva una vida vinculada al deporte, especialmente al esquí y el snowboard. Su entorno la describe como una mujer muy querida dentro de la comunidad.

La argentina había ingresado al país con una visa de turista , pero su proceso de regularización migratoria quedó inconcluso luego de divorciarse de un ciudadano estadounidense con quien estuvo casada durante cinco años. Según sus allegados, no tiene antecedentes penales y llevaba años viviendo y trabajando en el país.

Antes de ser detenida, Tina y su pareja planeaban casarse y comenzar el trámite formal para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, sus planes quedaron suspendidos por el proceso de inmigración.

La Justicia le negó la posibilidad de recuperar la libertad bajo fianza al considerar que no tenía vínculos suficientes con Estados Unidos que garantizaran que se presentaría ante las autoridades. Su entorno rechaza esa interpretación y sostiene que Pavlovsky tenía una vida establecida en Aspen.

Una campaña para ayudarla

La situación generó una fuerte movilización entre los habitantes de Aspen. Amigos y allegados impulsaron una campaña de recaudación para afrontar los costos de su defensa legal y lograron reunir cerca de US$50.000.

Mientras tanto, sus allegados también denunciaron las condiciones en las que permanece detenida en Texas. Una amiga de Pavlovsky aseguró que existen problemas de higiene, mientras que Kosinski habló de falta de privacidad y describió las condiciones como humillantes.

Su pareja también manifestó preocupación por el estado de salud de la argentina y pidió que pueda salir del centro de detención. En paralelo, Kosinski se reunió con el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, para solicitar ayuda en el caso.

Ahora, la atención está puesta en la audiencia del 1 de septiembre, una instancia que podría resultar determinante para definir el futuro migratorio de Pavlovsky y establecer si podrá continuar su vida en Estados Unidos junto a su pareja.