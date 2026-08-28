Fernando Cerimedo se defendió desde la cárcel: "Mi rol como colaborador no me otorgó ningún poder"

El consultor político argentino Fernando Cerimedo , detenido en Bolivia, difundió una nueva carta desde la cárcel en la que buscó aclarar su vínculo con el gobierno del presidente Rodrigo Paz y rechazó las acusaciones que surgieron en las últimas semanas. El dirigente aseguró que su papel fue el de colaborador y que nunca tuvo poder ni funciones oficiales.

Nadia Beller fue dada de alta en Bolivia mientras avanza la investigación contra Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo habló desde la cárcel de Bolivia: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

Cerimedo se encuentra detenido en el penal de Palmasola , en Santa Cruz de la Sierra, luego de que la Justicia boliviana ordenara prisión preventiva por 180 días en el marco de una investigación por presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. Además, enfrenta otras pesquisas vinculadas con presunto enriquecimiento ilícito y posibles nexos con el narcotráfico.

En su mensaje, el consultor intentó diferenciar su actividad profesional de cualquier cargo dentro de la administración de Paz. Según sostuvo, su condición de colaborador no implicaba que tuviera capacidad para tomar decisiones dentro del Gobierno boliviano.

La defensa aparece en medio de los cuestionamientos sobre el grado de influencia que Cerimedo habría tenido durante la campaña presidencial y posteriormente en el entorno del mandatario boliviano.

En los últimos días, legisladores de Bolivia reclamaron que se investigue su actuación y plantearon incluso la posibilidad de solicitar una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fernando Cerimedo difundió una carta desde el penal de Palmasola

Una causa que abrió varias investigaciones

La situación judicial del argentino se complicó después de su detención en Bolivia. La causa principal está relacionada con la denuncia de Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque perpetrado por sicarios y señaló a Cerimedo como presunto responsable de haber participado en el intento de asesinarla.

Un peritaje realizado sobre el teléfono del consultor incorporó mensajes que la Fiscalía considera relevantes para la investigación. Cerimedo, a través de su defensa, cuestionó las acusaciones y negó las imputaciones.

A esa causa se sumó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, luego de allanamientos en propiedades vinculadas al argentino. También se abrió una tercera pesquisa por supuestos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que Cerimedo rechaza.

Su vínculo con la política argentina

Cerimedo es conocido en Argentina por su trabajo como estratega digital y por su vínculo con sectores de la derecha regional. Fue relacionado con la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y posteriormente desarrolló tareas vinculadas al espacio político de Rodrigo Paz en Bolivia.

Su detención también generó repercusiones políticas en Argentina. Milei buscó tomar distancia del consultor y calificó el caso como parte de una supuesta conspiración regional, mientras distintos sectores cuestionaron el vínculo que mantuvo con él durante los primeros años de su gobierno.

Ahora, desde la cárcel boliviana, Cerimedo intenta defender su actuación y sostiene que su rol como colaborador político no le otorgaba poder ni funciones oficiales, mientras la Justicia continúa investigando las distintas acusaciones en su contra.