Cerimedo rompió en llanto y habló por primera vez con la prensa: “Solo quiero ver a mis hijos”

El exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo habló por primera vez este jueves con la prensa en Bolivia y, tras romper en llanto, se limitó a decir que quiere "ver" a sus "hijos".

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Al ser consultado, sobre su participación en el ataque contra su ex pareja, Nadia Beller, negó con la cabeza haber formado parte de alguna manera.

El exconsultor de Milei, que continúa detenido, se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz en el día de hoy para la audiencia que finalmente fue suspendida, escoltado por las fuerzas de seguridad bolivianas y con su rostro cubierto con una capucha.

Previo a que ingresara al ascensor del edificio, los periodistas le preguntaron quién está detrás del atentado a la abogada de 33 años y si él es el autor intelectual del hecho.

El asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solo movió la cabeza hacia ambos lados y levantó los hombros sin decir una palabra ante esas dos preguntas.

La prensa insistió y le preguntó si fue él quien citó a Beller al hotel en el que fue atacada por sicarios y, de nuevo, Cerimedo negó tener algo que ver con gestos corporales, sin pronunciar una sola palabra.

Sin embargo, cuando la prensa quiso indagar sobre la última vez que se comunicó con la víctima y acerca de su relación con Rodrigo Paz, el consultor permaneció inmóvil, sin hacer ni siquiera un gesto.

No dijo nada respecto a si es inocente ni tampoco sobre cómo continuará su carrera. Cuando la prensa le dio la oportunidad de hablar y defenderse, se tapó la cara con las manos y, una vez más, optó por el silencio.

Antes de subirse al ascensor, pronunció solo tres palabras: "No puedo hablar"; luego las puertas del ascensor se cerraron y el consultor entró, seguido por un custodio personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Una vez en el ascensor, se tiró al piso y siguió llorando.

La audiencia prevista para este jueves por la tarde finalmente fue suspendida y reprogramada para este viernes porque ni Cerimedo ni los representantes del Ministerio Público llegaron a la hora de la citación.

Se trata de una instancia en la que se abordará la solicitud de la fiscalía para que el asesor político cumpla 6 meses de prisión preventiva por considerarlo el autor intelectual del ataque a Beller.