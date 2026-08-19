    • 19 de agosto de 2026 - 11:49

    Qué dijo Fernando Cerimedo sobre el ataque a su expareja en Bolivia

    El consultor político argentino fue imputado por tentativa de femicidio luego del ataque a tiros contra Nadia Beller.

    Fernando Cerimedo.

    Fernando Cerimedo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual asesor externo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se negó a declarar ante la Justicia boliviana en la causa en la que está imputado por la tentativa de femicidio de su expareja, la abogada y analista política Nadia Beller. El argentino permanece detenido mientras avanzan las medidas para determinar su posible vinculación con el ataque.

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    El episodio ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. Beller fue atacada frente a un hotel por dos hombres que, según las primeras investigaciones, estaban vestidos como repartidores. Los agresores le dispararon y luego escaparon en una motocicleta, mientras que un automóvil los esperaba en las inmediaciones. La víctima sobrevivió y permanece bajo atención médica.

    La acusación contra Cerimedo

    La detención del consultor se produjo horas después del ataque, cuando fue localizado en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz, mientras intentaba viajar hacia Buenos Aires. La Policía boliviana informó que entre las hipótesis investigadas aparece un posible conflicto sentimental entre Cerimedo y Beller.

    La mujer, de 33 años, lo acusó directamente de haber enviado a los atacantes. Desde el hospital, sostuvo que había fingido estar muerta para evitar que los agresores volvieran a dispararle. También afirmó que había sufrido episodios previos de violencia durante la relación.

    Las acusaciones todavía forman parte de la investigación y deberán ser corroboradas por la Justicia.

    Qué investiga la Justicia boliviana

    Los investigadores buscan establecer quiénes fueron los autores materiales del ataque y, principalmente, si existió una orden para asesinar a Beller y quién pudo haberla impartido.

    También se analizan las comunicaciones y los movimientos de las personas involucradas, además de las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el momento del ataque y la posterior fuga de los agresores.

    El Gobierno de Bolivia pidió una investigación exhaustiva. El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con Beller y reclamó que el caso sea esclarecido, mientras las autoridades remarcaron que nadie está por encima de la ley.

    Quién es Fernando Cerimedo

    Cerimedo es un consultor argentino especializado en comunicación y estrategia digital. Fue una de las figuras vinculadas a la campaña presidencial que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada y posteriormente trabajó como asesor externo del presidente boliviano Rodrigo Paz.

    También fue cofundador de La Derecha Diario y participó en distintas campañas políticas en América Latina. Su figura había quedado además vinculada a otras controversias políticas antes de la investigación por el ataque contra Beller.

    La causa continúa abierta y Cerimedo permanece detenido mientras la Justicia boliviana reúne pruebas para determinar su responsabilidad en el ataque.

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