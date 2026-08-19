Terremoto en Colombia: el Gobierno elevó a 312 la cifra de muertos

El Gobierno de Colombia elevó este martes a 312 la cifra de personas fallecidas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, en un balance que coincide por primera vez con los datos difundidos por el Instituto de Medicina Legal (IML).

A casi una semana del terremoto en Colombia, buscan a 143 desaparecidos entre los escombros

A través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las autoridades informaron además que 4.611 personas resultaron heridas , 290 permanecen desaparecidas y 358 fueron rescatadas de entre los escombros .

El nuevo balance se conoció horas después de que el IML difundiera sus propias cifras. El organismo informó que recibió 312 cuerpos provenientes principalmente de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las regiones más afectadas por el terremoto.

Un integrante de la brigada de Los Topos Aztecas trabaja entre escombros en una jornada de búsqueda y rescate en Cali (Colombia) tras el terremoto del 10 de agosto.

De ese total, 306 víctimas ya fueron identificadas y la mayoría de los cuerpos fueron entregados a sus familiares. Entre los fallecidos hay 24 menores de edad , según precisó Medicina Legal.

Cali y Pereira, las ciudades con más víctimas

De acuerdo con el informe del IML, Cali es la ciudad que concentra la mayor cantidad de víctimas identificadas, con 144 fallecidos. Le sigue Pereira, capital del departamento de Risaralda, con 107.

También fueron identificados 12 cuerpos en Quibdó, capital de Chocó; nueve en Buenaventura; seis en Buga; seis en Roldanillo y cinco en Manizales, entre otras localidades afectadas.

El organismo explicó que la entrega de los cuerpos se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de cada municipio. En el caso de las víctimas de Cali, los restos son entregados a sus familiares en la vecina ciudad de Palmira.

Siguen las diferencias en los balances

La actualización oficial se produjo en medio de diferencias entre los distintos organismos respecto de la cantidad de víctimas.

El balance difundido por el IML coincide ahora con el de la UNGRD, pero otras cifras oficiales difundidas previamente habían informado cantidades diferentes de fallecidos, heridos y desaparecidos.

Según la información más reciente de la UNGRD, el terremoto dejó 312 muertos, 4.611 heridos y 290 desaparecidos, además de cientos de personas rescatadas de entre los escombros.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, cerca de los límites con Valle del Cauca y Risaralda, las zonas que concentran la mayor cantidad de víctimas.

El terremoto es considerado uno de los más devastadores registrados en Colombia desde el sismo de 1999 que destruyó gran parte de Armenia, capital del departamento del Quindío. Además de las víctimas, el movimiento provocó el derrumbe de numerosos edificios y graves daños estructurales en distintas localidades.