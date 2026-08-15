Un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada durante la madrugada y obligó a evacuar edificios

Un fuerte terremoto de magnitud 5 sorprendió durante la madrugada de este sábado a los habitantes de Granada y distintas zonas de Andalucía. El movimiento ocurrió a la 1:04 , con epicentro en Alhendín , en el área metropolitana de Granada, y provocó caída de objetos, desplazamiento de muebles y daños en fachadas y tejados. Hasta el momento, no se informaron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

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Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) , el organismo revisó al alza la magnitud del sismo, que inicialmente había sido estimada en 4,8. El movimiento fue ampliamente percibido por la población y generó numerosas llamadas a los servicios de emergencia.

El 112 de Andalucía recibió más de 80 avisos relacionados con el terremoto. Los reportes incluyeron desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados y distintos daños materiales en localidades del área metropolitana de Granada, entre ellas Armilla .

La magnitud del temblor hizo que numerosas personas abandonaran sus viviendas y que turistas alojados en hoteles salieran a las calles por temor a posibles derrumbes. También se registraron algunos episodios de ansiedad, aunque sin consecuencias de gravedad.

Uno de los operativos más destacados se produjo en Las Gabias , donde, en coordinación con el Ayuntamiento, se dispuso el desalojo preventivo de un edificio ante la posibilidad de que hubiera sufrido daños estructurales.

Las autoridades mantienen la evaluación de los inmuebles afectados para determinar si existen riesgos para sus ocupantes. El operativo también contempla la revisión de distintos puntos donde se registraron desprendimientos y daños en construcciones.

El terremoto se sintió en varias provincias

El movimiento no quedó limitado a Granada. Los reportes recopilados por el IGN señalaron que fue percibido en prácticamente todos los municipios de Granada y su área metropolitana, además de localidades del norte provincial como Huéscar.

También hubo testimonios desde la costa granadina, en lugares como Almuñécar, Salobreña y Motril, así como desde el Poniente y la Alpujarra.

El temblor llegó además a distintos puntos de Jaén, entre ellos Alcalá la Real, Linares y Jódar; a localidades de Almería, como Roquetas, El Ejido, Adra y la capital; y a municipios de la costa de Málaga, desde Fuengirola y Torremolinos hasta Vélez. También fue percibido en Córdoba capital.

Hubo nuevas réplicas después del sismo principal

La actividad sísmica continuó minutos después del terremoto principal. Apenas seis minutos más tarde, se registró otro movimiento de magnitud 2,6, con epicentro en Gójar.

A estos temblores se sumaron otros tres terremotos registrados durante el viernes en la misma zona metropolitana de Granada, con magnitudes de 2,3 y 3,7, que ya habían generado numerosos avisos de vecinos.

La Vega de Granada es una de las zonas con mayor actividad sísmica de la península Ibérica y registra históricamente series de terremotos. El IGN documentó, además, episodios sísmicos relevantes en la región durante los últimos siglos.