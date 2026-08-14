    • 14 de agosto de 2026 - 21:28

    Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: emiten alerta de tsunami tras un potente sismo en la región de Flores

    El temblor se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica.

    Los habitantes quedaron con las viviendas&nbsp; destrozadas.

    Los habitantes quedaron con las viviendas  destrozadas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la zona costera de Indonesia, encendiendo de inmediato las alarmas y activando una alerta temprana de tsunami en varias provincias del centro y este del archipiélago asiático.

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    El movimiento telúrico, catalogado como un evento de carácter superficial, ocurrió en las primeras horas. Según los reportes de los servicios sismológicos internacionales, el epicentro se localizó frente a la isla de Flores, a pocos kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

    Alerta de tsunami y zonas bajo amenaza

    Tras el violento sacudón, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió directrices preventivas de advertencia ante la posibilidad de variaciones peligrosas en el nivel del mar.

    Las órdenes de precaución y los llamados a evacuación preventiva o distanciamiento de las costas alcanzaron a regiones como:

    Nusa Tenggara Oriental

    Nusa Tenggara Occidental

    Sulawesi del Sur

    Sulawesi Sudoriental

    Las autoridades locales instaron a la población de las zonas litorales a mantenerse resguardada en áreas altas y alejadas de playas y riberas hasta que se completen las evaluaciones de los sensores oceánicos y el peligro cese por completo.

    Actividad sísmica en el Anillo de Fuego

    Indonesia, un vasto territorio compuesto por más de 17.000 islas, se encuentra ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor convergencia de placas tectónicas del planeta, lo que la expone de manera constante a sismos de gran magnitud y actividad volcánica frecuente.

    Hasta el momento, los organismos de emergencia de la región continúan monitoreando el impacto de las posteriores réplicas registradas en la zona, mientras se relevan posibles daños materiales o personas afectadas en las áreas más próximas al epicentro.

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