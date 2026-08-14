Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: emiten alerta de tsunami tras un potente sismo en la región de Flores

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la zona costera de Indonesia, encendiendo de inmediato las alarmas y activando una alerta temprana de tsunami en varias provincias del centro y este del archipiélago asiático.

El movimiento telúrico, catalogado como un evento de carácter superficial, ocurrió en las primeras horas. Según los reportes de los servicios sismológicos internacionales, el epicentro se localizó frente a la isla de Flores, a pocos kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Tras el violento sacudón, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió directrices preventivas de advertencia ante la posibilidad de variaciones peligrosas en el nivel del mar.

Las órdenes de precaución y los llamados a evacuación preventiva o distanciamiento de las costas alcanzaron a regiones como:

Nusa Tenggara Occidental

Sulawesi del Sur

Sulawesi Sudoriental

Las autoridades locales instaron a la población de las zonas litorales a mantenerse resguardada en áreas altas y alejadas de playas y riberas hasta que se completen las evaluaciones de los sensores oceánicos y el peligro cese por completo.

Actividad sísmica en el Anillo de Fuego

Indonesia, un vasto territorio compuesto por más de 17.000 islas, se encuentra ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor convergencia de placas tectónicas del planeta, lo que la expone de manera constante a sismos de gran magnitud y actividad volcánica frecuente.

Hasta el momento, los organismos de emergencia de la región continúan monitoreando el impacto de las posteriores réplicas registradas en la zona, mientras se relevan posibles daños materiales o personas afectadas en las áreas más próximas al epicentro.