Protección Civil de San Juan difundió las pautas clave para actuar en caso de sismo

La difusión de estas recomendaciones cobra especial relevancia después del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto . El último balance oficial elevó a 265 la cantidad de personas fallecidas , mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros y todavía hay cientos de desaparecidos.

San Juan es la sede del Torneo Nacional de Futsal de Sordos 2026

San Juan prepara su delegación para la 27ª edición de los Juegos Binacionales en Mendoza

La tragedia volvió a poner en primer plano la importancia de la prevención sísmica , especialmente en una provincia como San Juan. En ese contexto, la Dirección de Protección Civil recordó una serie de pautas destinadas a que la población sepa cómo prepararse y qué hacer antes, durante y después de un movimiento.

Protección Civil recomienda organizar previamente a la familia y acondicionar la vivienda para disminuir posibles peligros. Entre las principales medidas aparecen:

El objetivo es que todos los integrantes del hogar conozcan previamente qué hacer, sin tener que tomar decisiones apresuradas cuando comienza el movimiento.

Preparar una mochila de emergencia y dejarla en un sitio de fácil acceso.

Saber dónde y cómo cortar los servicios de agua, electricidad y gas .

Identificar los lugares seguros dentro y fuera de la vivienda .

Si la persona se encuentra en una construcción sismorresistente , la principal recomendación es mantener la calma, no correr y permanecer en una zona segura. Hay que alejarse de ventanas, espejos, vidrios, estanterías y muebles altos que puedan volcarse. No deben utilizarse ascensores ni salir a balcones.

En edificios, Protección Civil recomienda evitar evacuaciones improvisadas durante el movimiento. Según la guía difundida, desde el tercer piso hacia arriba no se aconseja iniciar una evacuación y tampoco hacerlo una vez transcurridos 35 segundos desde el comienzo del sismo.

La situación cambia si se está dentro de una construcción que no es sismorresistente. En esos casos, la indicación oficial es dirigirse con rapidez hacia un espacio abierto y seguro, protegiendo especialmente la cabeza durante el desplazamiento y manteniéndose alejado posteriormente del edificio por posibles desprendimientos.

Si el movimiento sorprende a una persona en la calle, hay que alejarse de fachadas, postes, líneas eléctricas, tanques de agua y cualquier elemento que pueda caer. También se recomienda evitar circular mientras continúe la situación de peligro.

Para quienes estén conduciendo, Protección Civil aconseja disminuir gradualmente la velocidad, detener el vehículo en un lugar seguro y evitar, cuando sea posible, cruzar puentes mientras persista el movimiento.

Qué hacer después de que deje de temblar

Una vez finalizado el movimiento principal, el riesgo no desaparece inmediatamente. Es importante conservar la calma, estar atentos ante posibles réplicas y verificar primero el estado físico propio y de las personas que se encuentren cerca.

Si existen heridos, se recomienda brindar primeros auxilios siempre que sea posible. Cuando las condiciones del inmueble lo permitan, también hay que comprobar si existen pérdidas o daños en los servicios y cortar agua, electricidad y gas hasta confirmar que no haya peligro.

También se debe evitar caminar descalzo o a oscuras, no encender fósforos ante una posible pérdida de gas y utilizar linternas a pilas o baterías para iluminar.

Otro punto importante es la comunicación. Las autoridades piden no realizar llamadas telefónicas innecesarias para evitar la saturación de las redes y, siempre que sea posible, utilizar mensajes de texto o WhatsApp. La información debe consultarse únicamente a través de canales oficiales para evitar rumores o datos falsos durante la emergencia.

Los números que hay que tener a mano

Ante una emergencia en San Juan, las líneas oficiales disponibles son:

911: Emergencias Policiales - CISEM.

107: Emergencias Médicas.

100: Bomberos de la Policía de San Juan.

103: Dirección de Protección Civil.

La principal recomendación es simple: un sismo no puede evitarse, pero estar preparados permite reducir riesgos y responder de manera más segura cuando ocurre.