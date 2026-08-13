    • 13 de agosto de 2026 - 11:46

    La Selección Argentina de vóley vuelve a San Juan para jugar dos amistosos ante Japón

    El seleccionado nacional se presentará el 28 y 29 de agosto en el estadio Aldo Cantoni frente a Japón B.

    La Selección Argentina volverá al Aldo Cantoni para disputar dos amistosos internacionales

    La Selección Argentina volverá al Aldo Cantoni para disputar dos amistosos internacionales

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina de vóley volverá a jugar en San Juan y ya tiene dos compromisos confirmados en el calendario. El equipo nacional disputará dos amistosos internacionales frente a Japón B durante el 28 y 29 de agosto, con el estadio Aldo Cantoni como escenario.

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    La propuesta permitirá que el público sanjuanino vuelva a tener al seleccionado argentino cerca y disfrute de dos jornadas de vóley internacional en uno de los escenarios con mayor tradición deportiva de la provincia.

    Dos partidos en el Aldo Cantoni

    Los encuentros se disputarán el jueves 28 y viernes 29 de agosto. Por el momento, las publicaciones que dieron a conocer la noticia no precisaron los horarios de inicio ni información sobre entradas.

    Argentina enfrentará al combinado Japón B, en una serie que servirá además para volver a poner al Aldo Cantoni en el calendario del vóley internacional. El estadio sanjuanino ha sido sede recurrente de competencias y presentaciones vinculadas a esta disciplina.

    La organización de los amistosos está impulsada en conjunto por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), el Gobierno de San Juan y la Federación Sanjuanina de Vóleibol.

    De esta manera, los fanáticos locales tendrán nuevamente la posibilidad de acompañar a la Selección sin salir de la provincia, en dos encuentros que prometen devolver el vóley de nivel internacional al histórico estadio sanjuanino.

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