Copa País: La Liga Sanjuanina arrancó con triunfo en Iglesia

Segunda edición en marcha para la Copa País , el torneo de selecciones de ligas que organiza el Consejo Federal de AFA y en el estreno para los sanjuaninos, la Liga Sanjuanina debutó con triunfo como visitante derrotando por 3-1 a la Liga Iglesiana en cancha de Sportivo Colola.

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Alan Salinas, Lorenzo Aballay y Lucas Carrizo marcaron los goles de la Sanjuanina, descontando Enzo Marinero para los iglesianos de tiro libre.

La Liga Iglesiana, dirigida por la dupla Carlos Vera y Ubaldo Pastén formó con Denis Diaz en el arco; Eduardo Valdez, Emanuel Esquivel, Lautaro Cuevas y Santiago Navarro en defensa; David Manrique, Octavio López , Enzo Marinero y Romero Rivero en el mediocampo; Alexis Méndez y Erick Castro en el ataque.

La Liga Sanjuanina dirigida por Daniel Garipe y Juan Corzo, debutó con Sebastián Domínguez en el arco; Alan Salinas, Jesú Alvarez, Nicolás Saavedra y Joel Carrizo en defensa; Leonel Trozzi, Facundo Gil, Lorenzo Aballay; Francisco Navas, Lorenzo Lepez y Néstor Yevcin.

El primer tiempo mostró más en la Liga Sanjuanina creando un par de ocasiones para abrir el marcador. Los Iglesianos no pudieron acomodarse pero terminaron empatando sin goles.

En el complemento, el gol de Alan Salinas abrió el partido. Aparecieron espacios y Lorenzo Aballay duplicó la ventaja de la Sanjuanina. Enzo Marinero, con un buen tiro libre acortó distancias y puso a la Iglesiana a tiro del empate, pero en el cierre Lucas Carrizo definió todo.

El miércoles próximo, en el Polideportivo Albardón, seguirá la Copa País para los sanjuaninos cuando la selección albardonera -actual campeón zonal- reciba desde las 16,30 al seleccionado de la Liga Iglesiana, quedando libre la Liga Sanjuanina.