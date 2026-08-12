Regional Amateur 2026: con tres equipos sanjuaninos confirmados, ya son 220 los habilitados en todo el país

El certamen otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A. Las ligas tienen tiempo de confirmar sus plazas hasta el próximo 15 de agosto, con el inicio pactado para finales de mes.

La cuenta regresiva hacia una nueva ilusión del fútbol del interior transita sus horas más decisivas. De cara al inicio del Torneo Regional Amateur 2026, programado para disputarse entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, ya son 220 los equipos habilitados a nivel nacional. Sin embargo, en el mapa sanjuanino la atención se concentra tanto en los clasificados por vía deportiva como en las gestiones en torno a las licencias especiales.

La expectativa por las licencias y la voz de los clubes En los últimos días, a través de medios especializados como Ascenso del Interior, el Consejo Federal comenzó a difundir el listado de las licencias otorgadas a distintas instituciones del país. Aunque en ese sentido San Juan aún no figura en esos primeros reportes, generando incertidumbre en el ámbito local.

Según pudo saber DIARIO DE CUYO, son varios los clubes que han manifestado su firme interés en acceder a dicha vía de participación, aunque hasta el momento aguardan la notificación formal del ente dependiente de la AFA. Por la Liga Sanjuanina de Fútbol figuran como principales interesados Atlético Alianza y Atlético Minero, hoy dos grandes animadores del certamen local y equipos que se armaron a comienzos del Clausura pensando en el Regional pero que aún reinan en la incertidumbre por no haber conseguido la invitación.

Por las ligas departamentales aguardan respuestas Árbol Verde (de Jáchal) y Paso de los Andes (de Albardón). Belgrano de Media Agua, en tanto, ya logró asegurar su lugar ingresando a través de un cupo otorgado por la Federación Sanjuanina de Fútbol, a la espera de la ratificación definitiva de su liga.

Panorama actual en Cuyo: los representantes asegurados De acuerdo al cronograma estipulado, las Ligas Homologadas tienen tiempo improrrogable hasta este viernes 15 de agosto para enviar la nómina oficial de sus representantes, misma fecha límite establecida para que las instituciones confirmen su participación en el certamen.