Regional Amateur 2026: el mapa de San Juan, los dos clasificados y todos los que esperan una licencia

El Torneo Regional Federal Amateur 2026 ya tiene fecha de inicio, pero en San Juan todavía reina la incertidumbre. El certamen comenzará entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, según informó el Consejo Federal de la AFA, y el próximo sábado 15 vencerá el plazo para que las ligas comuniquen a sus representantes y para que los clubes acepten las invitaciones. A esta altura, apenas dos equipos sanjuaninos tienen su participación asegurada.

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Asociación del Fútbol Argentino, a través del Consejo Federal, ya comenzó a confirmar las licencias para la nueva edición, pero San Juan todavía no recibió definiciones respecto de las plazas por invitación.

Por la Liga Sanjuanina, los únicos clasificados son Unión de Villa Krause, por haber sido el supercampeón de 2025, y S portivo Desamparados , que se impuso ante Colón en el encuentro clasificatorio y se quedó con la segunda plaza. A ellos se sumarán los representantes que surjan de la Federación Sanjuanina de Fútbol.

El panorama será muy diferente al de otras temporadas. San Juan llegó a tener hasta 20 equipos disputando el Regional Federal Amateur, pero en esta edición la cantidad de representantes será considerablemente menor.

El adelantamiento del torneo y su finalización prevista para diciembre están relacionados con la creación del Torneo Argentino del Interior, que ocupará un lugar similar al que tuvo en su momento el Argentino B.

Además, uno de los objetivos del Consejo Federal es reducir la cantidad de participantes. En la edición anterior fueron 332 clubes de todo el país, que compitieron por apenas cuatro ascensos al Federal A. Para esta temporada se estima que habrá menos licencias, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuántas serán. Y en ese escenario, conseguir una invitación será prácticamente tan importante como ganarla en la cancha.

Los clubes que esperan una invitación

Según un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO, además de Unión y Desamparados, varios equipos sanjuaninos permanecen expectantes ante una posible invitación. Entre ellos aparece Atlético Alianza, actual líder del Clausura, y Atlético Minero, uno de los grandes protagonistas de la temporada y campeón del Apertura.

Desde la institución vinculada a la actividad minera ya dejaron señales de su intención de jugar por primera vez un Regional. De hecho, su presidente, Marcelo Mena Muñoz, publicó una fotografía junto a Claudio “Chiqui” Tapia, en medio de las gestiones que el club estaría realizando para intentar conseguir una plaza.

También aparecen entre los interesados 9 de Julio y Marquesado, aunque por ahora ninguno tiene asegurada su participación.

El caso de Colón Junior es particular. Por mérito deportivo, el Merengue encabezaría el listado de posibles licencias si el Consejo Federal decide ampliar las invitaciones. Sin embargo, desde la institución de calle Sargento Cabral reconocieron que la cuestión económica pesa a la hora de tomar una decisión. “En un 80% no lo jugaríamos”, señalaron desde el Merengue, dejando en claro que la posibilidad de afrontar los costos de un torneo de estas características genera dudas.

En tanto, desde Atenas fueron contundentes y descartaron cualquier posibilidad: “Está totalmente descartado, no estamos en la mejor situación económica y es un torneo que requiere mucho”.

Desamparados va por la revancha y Unión busca salir de la crisis

Mientras algunos clubes esperan una invitación y otros analizan los números, Sportivo Desamparados ya comenzó a moverse pensando en el torneo. El Víbora incorporó cuatro refuerzos y lanzó una campaña de socios con el objetivo de armar un plantel competitivo. La institución quiere ser protagonista y también tiene una motivación extra: buscar revancha de la final que perdió en 2025.

Unión de Villa Krause, por su parte, tiene la clasificación asegurada por mérito deportivo, aunque atraviesa una complicada situación dirigencial. Pese a ese contexto, el Azul igualmente disputaría el certamen.

Un dato que también aparece en la planificación es el apoyo estatal. Según pudo saber este medio, la asistencia económica estaría destinada a los clubes que consiguieron la clasificación dentro de la cancha, es decir, Unión y Desamparados.

La incógnita también está en el Interior

En las ligas del Interior que dependen de la Federación Sanjuanina de Fútbol tampoco hay confirmaciones. “No hay ningún confirmado”, señalaron desde el ámbito federativo consultado por DIARIO DE CUYO. De todos modos, ya existen varios clubes interesados en ocupar alguna de esas plazas. Entre ellos aparecen Peñaflor, de la Liga Caucetera; Árbol Verde, de Jáchal; Paso de los Andes, de Albardón; y Belgrano de Media Agua. Por ahora, todos permanecen a la espera de una definición.

Una última oportunidad para subir al Federal A

La edición 2026 tendrá además un condimento especial. Será, según el nuevo esquema previsto para las competencias del Consejo Federal, la última vez que el Regional Federal Amateur otorgará cuatro ascensos al Federal A. A partir de la próxima temporada, el nuevo torneo que reemplazará este formato tendrá como categoría de destino al Torneo Argentino del Interior.

Por eso, el Regional que comenzará a fines de agosto será una oportunidad única para los clubes que consigan meterse en la pelea por el ascenso. El problema es que, para muchos, llegar hasta allí tendrá un costo económico cada vez más difícil de afrontar.

Con el 15 de agosto como fecha límite, San Juan todavía espera saber quiénes serán sus representantes. Lo que sí parece claro es que aquella época en la que la provincia tenía una veintena de equipos en el Regional quedó atrás: esta vez, las plazas serán pocas y habrá que ganárselas -o conseguirlas- en un escenario mucho más exigente.