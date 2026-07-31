San Juan empieza a jugar el Regional Amateur de fútbol femenino con cuatro representantes

Este domingo, en Capital y Albardón, San Juan arrancará la serie eliminatoria de la Primera Ronda del certamen del Consejo Federal.

Debut. Las chicas de Desamparados recibirán a San Martín este domingo en el clásico dentro del Regional Amateur Femenino.

Es momento de fútbol femenino para San Juan en el concierto regional. Y este domingo, en cancha de Desamparados y en la de Paso de Los Andes abrirán la serie eliminatoria de la Primera Ronda los cuatro representantes de la provincia en esta edición 2026.

El domingo, a las 11, en la cancha de Sportivo Desamparados comenzará la serie de eliminación entre las Puyutanas y Atlético San Martín, reeditando una vez más el clásico que ha servido para definir a las campeonas de la temporada en la Liga Sanjuanina. Será con el arbitraje de Ruth Díaz, sabiendo que la revancha será en suelo Verdinegro la próxima semana.

En tanto que a las 16 del domingo, en cancha de Paso de Los Andes, en el corazón de Albardón, Las Decanas de Paso recibirán al equipo de Universidad que por primera vez afronta un torneo de esta categoría. Vanesa Ejarque, del colegio arbitral de Calingasta, será la jueza del partido.

Las revanchas serán la próxima semana y apuntando a la Segunda Ronda, las ganadoras de las llaves entre sanjuaninas, se eliminarán en partido y revancha para clasificar a Tercera Ronda donde se medirán con las ganadoras de la llave mendocina donde ya está adentro Independiente Rivadavia, esperando rival del cruce entre Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima.

Escalando en el formato del Regional, en la Cuarta Ronda las sanjuaninas podrían enfrentar a los equipos del Sur mendocino donde aparecen equipos de Tupungato, San Rafael y Eugenio Bustos. Luego pasarían a la Quinta Ronda y en la Sexta Ronda, los rivales aparecen del sector de San Luis con equipos de Villa Mercedes, San Luis y Tilisarao.