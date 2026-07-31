    • 31 de julio de 2026 - 10:54

    La UNSJ suspendió las actividades en sus colegios por la alerta de viento Zonda

    La medida alcanza a los turnos tarde y vespertino de los institutos preuniversitarios. Las clases continuarán de manera virtual, mientras que las tareas administrativas quedaron suspendidas.

    La UNSJ suspendió actividades por el viento Zonda

    La UNSJ suspendió actividades por el viento Zonda

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    La Secretaría Académica de la UNSJ informó que quedaron suspendidas todas las actividades académicas y administrativas correspondientes a los turnos tarde y vespertino.

    La decisión fue adoptada ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia.

    Las clases continuarán de manera virtual

    A pesar de la suspensión de la presencialidad, la Universidad indicó que las actividades académicas migrarán a la modalidad no presencial, con el objetivo de mantener la continuidad de las clases sin exponer a estudiantes, docentes y personal a las condiciones meteorológicas adversas.

    La disposición alcanza a los institutos preuniversitarios dependientes de la UNSJ: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. La Universidad cuenta con estos tres establecimientos de educación secundaria.

    En cambio, las actividades administrativas previstas para esas franjas horarias quedaron suspendidas. La comunicación difundida hasta el momento se refiere específicamente a los turnos tarde y vespertino de los institutos preuniversitarios y no anuncia una medida general para todas las facultades.

    La decisión se suma a la suspensión dispuesta por el Gobierno provincial para los turnos interturno, tarde, vespertino y noche en todos los niveles y modalidades de San Juan.

    Las autoridades continuarán siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas y cualquier modificación será informada a través de los canales oficiales de la Universidad.

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