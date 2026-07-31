UNSJ: importante avance para desarrollar videojuegos que ayudan a la rehabilitación de un ACV

Un equipo multidisciplinario del Instituto de Bioingeniería (INBIO) , perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) , obtuvo un importante financiamiento para avanzar en el desarrollo de un proyecto pionero: la rehabilitación de personas que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) mediante el uso de videojuegos.

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La propuesta fue seleccionada en la Convocatoria de los Subsidios Florencio Fiorini para Investigación en Ciencias Biomédicas, adjudicándose un fondo de 7,2 millones de pesos. La iniciativa se llevará a cabo en trabajo conjunto con el Hospital Guillermo Rawson , consolidando una alianza estratégica entre el ámbito académico y la salud pública provincial.

El cerebro humano posee una capacidad fundamental denominada neuroplasticidad : la aptitud continua para aprender, adaptarse y reconfigurar sus conexiones neuronales. Cuando se produce un ACV, una región del cerebro sufre una lesión que interrumpe o deteriora ciertas funciones motoras y cognitivas. La neurorrehabilitación busca, precisamente, estimular la creación de "vías alternativas" de conexión que permitan suplir o recuperar las áreas afectadas.

"Los pacientes con un accidente cerebrovascular tienen una lesión cerebral. La idea es que puedan empezar a recuperar las funciones perdidas mediante nuevas conexiones cerebrales. Dentro de estas terapias se pueden utilizar los videojuegos, que aportan un entorno motivador y entretenido propiciando estas nuevas vías de conexión", explica la doctora bioingeniera Elisa Pérez Berenguer , directora del proyecto.

A diferencia del software comercial orientados de forma exclusiva al ocio, el INBIO trabaja en la concepción de "videojuegos serios" . Se trata de desarrollos lúdicos diseñados específicamente con metas terapéuticas y pedagógicas precisas, integrados de manera rigurosa dentro de un protocolo de rehabilitación médica.

El rol de la Resonancia Magnética Funcional en la recuperación

Uno de los aportes más innovadores de esta investigación radica en la capacidad de medir científicamente el impacto real de la tecnología en la estructura cerebral. El proyecto surge de la convergencia de dos líneas de investigación consolidadas en el INBIO desde 2022: el procesamiento de imágenes y la neurorrehabilitación.

Para evaluar la efectividad de la terapia lúdica, los investigadores emplean Resonancia Magnética Funcional (RMf), una técnica avanzada de imágenes que permite mapear y cuantificar la activación de las distintas regiones cerebrales en tiempo real.

Este protocolo comparativo "antes y después" permite observar con precisión cuantitativa la reconfiguración y reactivación de las áreas motoras del cerebro tras completar las sesiones de kinesiología asistidas por computadora.

Cooperación interdisciplinaria y validación clínica

El éxito del proyecto descansa en la integración de saberes diversos. El equipo del INBIO no sólo está compuesto por profesionales de la bioingeniería, sino también por expertos en kinesiología y diseño industrial. Esta sinergia se complementa con el Servicio de Imágenes del Hospital Rawson, área clave para el procesamiento y lectura analítica de los estudios de resonancia.

El objetivo central de este nuevo impulso económico es ampliar la muestra de pacientes para alcanzar una casuística sólida en el ámbito de la investigación clínica.

Pérez Berenguer es enfática al aclarar el alcance de la propuesta:

"Buscamos lograr una validación clínica de esta tecnología. No significa que los pacientes vayan a abandonar su rehabilitación convencional; esa base debe estar y continuar. Esta herramienta se plantea como una terapia complementaria de alto valor motivacional."

Integrantes del equipo de investigación de la UNSJ

El proyecto “Análisis mediante resonancia magnética funcional del proceso de neuroplasticidad en rehabilitación con entornos tecnológicos” cuenta con la participación de un reconocido grupo de docentes, investigadores y profesionales: