La UNSJ rompe una barrera y lanzará su primera maestría completamente virtual

La Universidad Nacional de San Juan dará un paso inédito en 2027 con el lanzamiento de su primera maestría desarrollada íntegramente a distancia. La propuesta dependerá de la Facultad de Ciencias Sociales y permitirá ampliar el acceso a una formación de posgrado que, hasta el momento, solo se ofrecía de manera presencial.

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Se trata de la Maestría en Políticas Sociales , una carrera aprobada recientemente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria mediante el Acta N° 654/26. Tendrá una duración de dos años y buscará formar profesionales capaces de analizar, diseñar, implementar e investigar políticas sociales desde una perspectiva teórica y metodológica.

El carácter completamente virtual representa uno de los aspectos más importantes de la nueva carrera. Profesionales de San Juan y de otras provincias podrán acceder al posgrado sin necesidad de trasladarse regularmente hasta la sede de la Facultad de Ciencias Sociales .

La cursada combinará momentos de trabajo individual con espacios de intercambio entre docentes y estudiantes. Según la información difundida, el 70% de las actividades será de realización autónoma , mientras que el 30% restante estará compuesto por clases sincrónicas y encuentros desarrollados mediante una plataforma digital.

Todo el material bibliográfico y las herramientas de aprendizaje estarán disponibles en línea. Los estudiantes también contarán con el acompañamiento de tutores durante el trayecto académico, un elemento pensado para sostener el proceso de formación pese a la distancia física.

La modalidad permitirá organizar el estudio con mayor flexibilidad y abrirá las puertas a profesionales que, por razones laborales, familiares o geográficas, no podían cursar una maestría presencial en San Juan.

Una carrera con trayectoria y reconocimiento

Aunque la modalidad será novedosa, la Maestría en Políticas Sociales posee una extensa experiencia dentro de la UNSJ. Su versión presencial fue aprobada por la Coneau mediante el Acta N° 348/12 y, en 2019, recibió la categoría A, la máxima calificación otorgada por el organismo evaluador.

Hasta el momento se desarrollaron cinco cohortes presenciales, la última durante el período 2022-2023. La nueva propuesta buscará conservar ese nivel académico, pero adaptado a las formas de enseñanza y aprendizaje que ofrece la virtualidad.

La carrera estará dirigida principalmente a graduados de disciplinas pertenecientes al campo de las Ciencias Sociales que cuenten con una formación universitaria de al menos cuatro años. Su objetivo será profundizar conocimientos sobre el desarrollo, la investigación y la aplicación de políticas destinadas a intervenir sobre distintas problemáticas sociales.

Quiénes estarán al frente de la maestría

La dirección de la nueva carrera estará a cargo de la doctora Laura Garcés, mientras que la coordinación académica será responsabilidad de la magíster María Cecilia de los Ríos.

Desde la Facultad de Ciencias Sociales señalaron que no tienen registro de otra Maestría en Políticas Sociales completamente virtual en el país, lo que ubicaría a la propuesta sanjuanina en un lugar innovador dentro de la formación universitaria de posgrado.

La iniciativa también marca un avance en el proceso de virtualización de la educación superior dentro de la UNSJ. En este caso, no se tratará solamente de utilizar recursos digitales como complemento, sino de desarrollar la totalidad de la carrera mediante una modalidad a distancia.

Cuándo abrirán las inscripciones

La primera cohorte comenzará a cursar durante 2027, aunque todavía no fueron informadas las fechas de preinscripción, el calendario académico ni los posibles aranceles.

Las autoridades indicaron que esos datos serán comunicados próximamente a través de los canales oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales. Por ese motivo, quienes estén interesados deberán permanecer atentos a las publicaciones institucionales.

Con esta propuesta, la universidad pública sanjuanina atravesará una nueva frontera: una maestría nacida en San Juan, pero diseñada para llegar mucho más allá de los límites provinciales.