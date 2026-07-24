Bálsamos, cremas y sérums: la nueva propuesta de la UNSJ para aprender sobre cosmética natural

La tendencia de elaborar productos de cuidado personal con ingredientes naturales y conocer exactamente qué contienen ya no es exclusiva de especialistas. Cada vez más personas buscan aprender a fabricar sus propios cosméticos, ya sea para uso personal o como una alternativa laboral. En ese contexto, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrirá por primera vez un curso de Cosmética Natural , una propuesta que enseñará desde la formulación hasta el etiquetado de distintos productos.

La UNSJ y un dato histórico: la cordillera registra la nevada más importante en 25 años

El curso se llevará a cabo durante agosto y nace tras la inquietud que recibieron dos profesionales del departamento de Ingeniería Química de la casa de altos estudios. “Surge luego de un curso que dimos de jabones naturales. Durante la segunda edición, que tuvo mucho éxito, muchos de los que tomaban el curso nos manifestaban interés en aprender sobre cosmética natural, porque hay una tendencia a usar productos que no tengan derivados del petróleo, y la gente se anima a hacer los productos en su casa”, destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO la ingeniera María Lucía Martín Bacigalupo, quien junto con la ingeniera Luciana Belén Bustos estarán delante de la formación.

Para uso propio como para apostar al emprendedurismo, la propuesta universitaria es abierta al público, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La ingeniera Martín Bacigalupo destacó que el curso estará compuesto por cuatro módulos: Introducción a la cosmética; Emulsiones y cuidado corporal; Cuidado facial y maquillaje natural; y Calidad, seguridad y presentación. “Enseñamos desde cero, desde la formulación, cómo mezclar para llegar al producto final”, precisó la profesional.

Durante el primer módulo quienes asistan podrán en laboratorio elaborar bálsamos labiales, con la posibilidad de llevarse la muestra a su hogar. Durante el segundo encuentro se avanzará en emulsiones y cremas corporales, con la elaboración de una muestra de crema corporal. El tercer encuentro estará enfocado en lo que son los sérums y rubor en polvo. Además, se abordarán temáticas de importancia como envasado, etiquetado y aspectos de seguridad.

“La formación dura tres semanas y se cursa los viernes en la siesta. Los sábados en la mañana pasamos un manual tipo apunte con el material compartido en cada encuentro y por medio de un formulario de Google pueden responder preguntas y reforzar el conocimiento”, informó Martín Bacigalupo.

Es importante destacar que el curso cubre todo lo que tiene que ver con el material, tanto teórico como los insumos para la elaboración de distintos productos, como así también el coffee break que se compartirá en cada encuentro, incluido en el arancel del curso.

La intención de las profesionales es poder darle continuidad a la formación, con la elaboración de otros productos del universo de la cosmética, como máscaras de pestañas, desodorantes y diferentes opciones que actualmente están investigando en laboratorio.

Cómo sumarse al curso de cosmética natural

Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del inicio del curso, que será el próximo viernes 7 de agosto a las 15 horas, en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, ubicada en Av. Libertador y Urquiza, Capital.

Los interesados pueden realizar la preinscripción haciendo clic en el siguiente formulario o escaneando el QR de la imagen.

El curso tiene distintos costos. Para público general tendrá un valor de $100.000; docentes, no docentes de la UNSJ y jubilados $90.000; y estudiantes de la universidad $80.000. El mismo se puede abonar de contado como también existe la posibilidad de pagarlo en cuotas. El costo del curso cubre los materiales como la merienda que se compartirá en cada encuentro.