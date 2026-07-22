    • 22 de julio de 2026 - 19:08

    La Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ abre el curso de nivelación con nueva modalidad

    El cursado comenzará el 1 de agosto y se extenderá hasta febrero. La gran novedad es el formato bimodal: se dictará únicamente los sábados, alternando una semana presencial y otra virtual

    Abren el curso de nivelación con nueva modalidad.

    Abren el curso de nivelación con nueva modalidad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya tiene todo listo para recibir a los futuros universitarios. De cara al ciclo lectivo 2027, las autoridades confirmaron el inicio del curso de nivelación para este sábado 1 de agosto, introduciendo cambios clave en el formato de cursado para facilitar el acceso a aspirantes de toda la provincia.

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    Si bien las inscripciones se encuentran habilitadas desde mayo y permanecerán abiertas hasta diciembre, desde la unidad académica remarcaron que sumarse desde el comienzo del trayecto permite una preparación más sólida y un contacto directo con el cuerpo docente para evacuar dudas.

    Bimodalidad y cursado los sábados: las principales novedades

    Con el objetivo de adaptar la enseñanza a los tiempos de las y los estudiantes, la FACSO implementó una reestructuración estratégica en el dictado del curso:

    Exclusivo los días sábados: La cursada se concentrará únicamente una vez por semana.

    Esquema bimodal: Se alternará un sábado de clases presenciales en la facultad con un sábado de cursado de manera virtual a través del campus.

    Incorporación flexible: Quienes no inicien el 1 de agosto podrán sumarse en cualquier momento del trayecto entre agosto y las dos primeras semanas de febrero de 2027, fecha en la que finalizarán las clases.

    Instancia de evaluación: Exámenes y evaluaciones finales se llevarán a cabo entre fines de febrero y principios de marzo de 2027.

    Asistencia personalizada y Mesa de Ayuda para inscripciones

    Para realizar el trámite de inscripción, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y dirigirse a la pestaña de "Ingresantes". En esta sección se encuentran los instructivos detallados para darse de alta tanto en el campus virtual como en el curso de nivelación.

    Además, para guiar a los futuros alumnos en cada etapa del proceso administrativo y resolver inconvenientes con las plataformas, la facultad mantiene activa una Mesa de Ayuda. Este espacio funciona de manera diaria y está integrado por estudiantes avanzados de las distintas carreras, quienes brindan acompañamiento entre pares a los ingresantes.

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