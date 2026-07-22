La Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ abre el curso de nivelación con nueva modalidad

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ya tiene todo listo para recibir a los futuros universitarios. De cara al ciclo lectivo 2027, las autoridades confirmaron el inicio del curso de nivelación para este sábado 1 de agosto, introduciendo cambios clave en el formato de cursado para facilitar el acceso a aspirantes de toda la provincia.

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Si bien las inscripciones se encuentran habilitadas desde mayo y permanecerán abiertas hasta diciembre, desde la unidad académica remarcaron que sumarse desde el comienzo del trayecto permite una preparación más sólida y un contacto directo con el cuerpo docente para evacuar dudas.

Con el objetivo de adaptar la enseñanza a los tiempos de las y los estudiantes, la FACSO implementó una reestructuración estratégica en el dictado del curso:

Exclusivo los días sábados : La cursada se concentrará únicamente una vez por semana.

Esquema bimodal: Se alternará un sábado de clases presenciales en la facultad con un sábado de cursado de manera virtual a través del campus.

Incorporación flexible: Quienes no inicien el 1 de agosto podrán sumarse en cualquier momento del trayecto entre agosto y las dos primeras semanas de febrero de 2027, fecha en la que finalizarán las clases.

Instancia de evaluación: Exámenes y evaluaciones finales se llevarán a cabo entre fines de febrero y principios de marzo de 2027.

Asistencia personalizada y Mesa de Ayuda para inscripciones

Para realizar el trámite de inscripción, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y dirigirse a la pestaña de "Ingresantes". En esta sección se encuentran los instructivos detallados para darse de alta tanto en el campus virtual como en el curso de nivelación.

Además, para guiar a los futuros alumnos en cada etapa del proceso administrativo y resolver inconvenientes con las plataformas, la facultad mantiene activa una Mesa de Ayuda. Este espacio funciona de manera diaria y está integrado por estudiantes avanzados de las distintas carreras, quienes brindan acompañamiento entre pares a los ingresantes.