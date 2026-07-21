UNSJ: arranca el cursillo de Medicina en octubre tras lograr subsidios para los tres primeros años de cursado

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó el inicio del trayecto de ingreso para la ansiada carrera de Medicina . La noticia llega tras la firma del contrato programa por parte de la Secretaría de Educación de la Nación, garantizando un financiamiento multimillonario que asegura la sostenibilidad de la carrera para los próximos.

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Con esta incorporación, San Juan sale del reducido grupo de provincias que no contaban con la carrera de Medicina en la universidad pública, marcando un antes y un después para la comunidad académica y el sistema sanitario provincial.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer , catalogó el anuncio como «una noticia muy esperada desde hace muchos años». El proyecto comenzó a tomar forma concreta hace unos tres años, cuando la universidad tomó la decisión institucional de crear la carrera para que se dicte en la Escuela de Ciencias de la Salud , ubicada en el departamento de Albardón.

El ministro de Salud, Amilcar Dobladez, participó de la conferencia de prensa de la UNSJ.

El proceso requirió un arduo trabajo de negociación institucional que atravesó dos gestiones de gobierno nacional. Un hecho decisivo en este camino ocurrió el 5 de diciembre de 2025 , fecha en la que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) otorgó la aprobación definitiva al plan de estudios.

El diseño curricular de la carrera fue el resultado de un esfuerzo colaborativo interinstitucional encabezado por docentes y autoridades de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNSJ, profesionales del Ministerio de Educación de la Nación y especialistas de las universidades nacionales del Sur y de Río Negro.

Inversión millonaria y respaldo financiero asegurado

Por su parte, el Secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, brindó precisiones sobre el esquema económico que posibilitará el dictado de la carrera. El pasado 16 de julio, la UNSJ recibió la Resolución Nº 445226 de la Secretaría de Educación de la Nación, aprobando el contrato programa.

‘Significa que es una carrera con continuidad, no por cohorte. Es una gran alegría porque, con esto, Medicina ya queda como una carrera permanente de la UNSJ’, destacó Coca.

El financiamiento total aprobado asciende a $2.522 millones de pesos distribuidos hasta el año 2029:

Año 2026: $139 millones destinados a recuperar las erogaciones que la UNSJ ya venía realizando para la capacitación de los docentes.

$139 millones destinados a recuperar las erogaciones que la UNSJ ya venía realizando para la capacitación de los docentes. Año 2027: $625 millones.

$625 millones. Año 2028: $829 millones.

$829 millones. Año 2029: $928 millones.

Si bien la Nación garantiza la partida presupuestaria para los cargos docentes y de capacitación, la UNSJ afrontará con fondos propios el resto de los gastos operativos e infraestructura. En ese marco, la universidad ya tiene listo el pliego para llamar a licitación para la construcción de dos aulas híbridas en la sede de Albardón.

Formación docente, cupos y articulación con Salud

A la fecha, la UNSJ ya se encuentra capacitando a los 70 docentes que estarán a cargo del dictado de la carrera, todos ellos seleccionados mediante concurso público abierto.

En tanto, el trabajo interinstitucional también se trasladó al plano asistencial. Según detalló Ángel Pinto, director de la Escuela de Ciencias de la Salud, en 2024 se firmó un acta complementaria con el Ministerio de Salud de la provincia, mediante la cual este organismo se comprometió a garantizar los espacios necesarios para las prácticas profesionales de los futuros estudiantes.

Para garantizar la calidad académica y la adecuada infraestructura práctica, la carrera contará con un cupo de ingreso de 50 alumnos.

El trayecto de ingreso: inscripción, cursillo y selección

Pinto confirmó el cronograma previsto para los aspirantes que busquen formar parte de la cohorte inaugural: