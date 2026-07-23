Ingreso a Medicina en la UNSJ: fechas, etapas y modalidad del cursillo

La Universidad Nacional de San Juan comenzó a definir cómo será el ingreso a la carrera de Medicina , que iniciará su dictado en 2027 con un cupo inicial de 50 estudiantes. El cursillo abrirá sus inscripciones en septiembre y estará organizado en tres etapas evaluativas que los aspirantes deberán superar de manera progresiva.

UNSJ: arranca el cursillo de Medicina en octubre tras lograr subsidios para los tres primeros años de cursado

En diálogo con San Juan 8 , el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, adelantó que dentro de los próximos días se brindará información más detallada sobre los requisitos y la documentación necesaria para anotarse.

El registro comenzará durante las primeras semanas de septiembre de 2026 para las personas mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario. Posteriormente, durante el resto del mes, podrán anotarse los aspirantes que sí tengan el secundario terminado.

La UNSJ todavía deberá comunicar los días exactos, los requisitos administrativos y la plataforma mediante la cual se completará la inscripción.

Cómo serán las tres etapas del cursillo

Las dos primeras instancias se desarrollarán durante un módulo de ocho semanas, con modalidad virtual y abierta. El cursado comenzará en octubre, continuará durante noviembre y tendrá su evaluación correspondiente. Los resultados serán corregidos durante diciembre.

La tercera etapa se realizará en febrero y tendrá una duración de cuatro semanas presenciales. Al finalizar, los aspirantes deberán rendir una nueva evaluación y quienes superen esa instancia pasarán a entrevistas personales.

Cada una de las etapas tendrá carácter eliminatorio, por lo que solamente podrán continuar quienes aprueben la instancia anterior. El proceso concluirá con la selección de los 50 estudiantes que ingresarán a la primera cohorte.

Aunque una parte del cursillo será virtual, el dictado de la carrera de Medicina será completamente presencial. Además, está previsto que los estudiantes realicen prácticas en diferentes establecimientos del sistema público de salud provincial.

Preparación académica para la nueva carrera

Para implementar el nuevo plan de estudios, la UNSJ recibe asesoramiento de profesionales de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, y de la Universidad Nacional de Río Negro. Al mismo tiempo, los docentes sanjuaninos atraviesan un proceso de capacitación específico.

La carrera funcionará en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, ubicada en Albardón. La propuesta tendrá una currícula integrada y buscará formar profesionales con conocimientos médicos, pero también con una comprensión social y comunitaria de la salud.

El interés por las carreras sanitarias ya es elevado: según explicó Pinto a San Juan 8, la Licenciatura en Enfermería registra más de 700 inscriptos, una cifra que anticipa una importante demanda para el ingreso a Medicina.

La Universidad informará próximamente los requisitos definitivos y el procedimiento para anotarse. Por el momento, los aspirantes deben tener presente que el registro comenzará en septiembre y que las evaluaciones se extenderán hasta febrero de 2027.

Fuente: San Juan 8