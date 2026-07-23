    • 23 de julio de 2026 - 12:33

    El Parque de Tecnologías Ambientales recaudó más de $222 millones con la venta de material recuperado

    Entre el año 2024 y julio de 2026, el Parque de Tecnologías Ambientales alcanzó una recaudación total de $222.489.369 con esta acción comercial.

    El Parque de Tecnologías Ambientales tuvo una recaudación millonaria con la venta de material recuperado.

    El Parque de Tecnologías Ambientales tuvo una recaudación millonaria con la venta de material recuperado.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Un balance económico sumamente positivo registró la Secretaría de Ambiente a través del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). Entre el año 2024 y julio de 2026, la institución alcanzó una recaudación total de $222.489.369,99 mediante la comercialización de residuos reutilizables procesados en sus instalaciones.

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    El predio logró transformar materiales descartables cotidianos , como papel, cartón, vidrio, plásticos, aluminio y chatarra, en valiosos insumos para el circuito productivo regional.

    Evolución de los ingresos en el PTA

    La distribución de los fondos acumulados a lo largo del período evidencia un sostenido flujo de comercialización:

    • Año 2024: $144.825.790,00
    • Año 2025: $38.492.599,99
    • Año 2026 (hasta julio): $39.170.980,00

    Entre los productos recuperados de mayor demanda destacan el cartón de primera y segunda calidad, PET cristal, aluminio, vidrio triturado, papel blanco, chatarra y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

    Un hecho relevante del período se registró en 2026, donde una sola transacción de compost generó un ingreso de $15.000.000, demostrando el enorme potencial económico del tratamiento de residuos orgánicos.

    Economía circular y programa Separar Suma

    Estos resultados financieros no son aislados: forman parte de la estrategia integral de economía circular impulsada por el Gobierno de San Juan. Bajo este enfoque, los residuos son reintegrados a la cadena de valor en lugar de ser desechados, promoviendo el cuidado del medio ambiente y el desarrollo local.

    Un pilar fundamental en esta cadena es el programa provincial Separar Suma, implementado en diversos departamentos. Esta iniciativa fortalece la separación de residuos en origen, garantizando que un mayor volumen de reciclables llegue al PTA en condiciones óptimas para su posterior clasificación, tratamiento y venta.

    De esta manera, la gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos no solo optimiza el uso del suelo al reducir los volúmenes destinados a disposición final, sino que también estimula la actividad económica, genera valor agregado y crea nuevas oportunidades laborales para toda la provincia.

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