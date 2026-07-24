Farmacias de San Juan, en alerta ante la desregulación: "Estamos totalmente en contra, es un alto riesgo para la población"

Un nuevo intento del Gobierno Nacional de desregularizar la actividad en las farmacias volvió a encender las alarmas en el sector. El proyecto de desregulación económica impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone una profunda modificación de la Ley de Farmacias 17.565, y entre sus principales cambios contempla permitir la comercialización por internet con entrega a domicilio, flexibilizar distintos aspectos del funcionamiento de farmacias y droguerías, y habilitar la venta libre fuera de farmacias.

Ante este escenario, desde el Colegio Farmacéutico de San Juan alertaron sobre los riesgos que puede representar la desregulación. “Claramente es perjudicial. Alertamos a la población, porque el medicamento, por más mal llamado de venta libre, no es inocuo, aunque parece que lo fuera. Por más que digan que es de venta libre, tiene muchas cuestiones a tener en cuenta antes de consumirlo, hay que tener el asesoramiento del profesional que con la decisión nacional se pierde” , destacó Esteban Maldonado, presidente del colegio, en contacto con DIARIO DE CUYO.

Conforme a lo que ha trascendido en distintos portales de Buenos Aires, el proyecto de desregulación que aun no se presenta de manera formal en el Congreso, contempla la modificación de la Ley de Farmacias, vigente desde 1967. Uno de los puntos que más impacto tendría para los consumidores modifica el artículo 1 de la ley.

Actualmente, la comercialización de medicamentos se concentra en las farmacias. El proyecto propone que los medicamentos de venta libre también puedan ser comercializados, exhibidos y ofrecidos en otros establecimientos comerciales. Esto significa que, de aprobarse la reforma, productos que no requieren receta médica podrían venderse fuera del ámbito exclusivo de las farmacias.

Cabe recordar que ya hubo un intento de Nación de permitir la venta libre fuera de las farmacias, decisión que se incorporó en un DNU al cual San Juan no adhirió.

Alto riesgo, la mirada desde las farmacias de San Juan sobre la desregulación

Maldonado destacó que considerar los medicamentos como un bien comercial puede ser dañino para la salud de la población. Entre los motivos que analizó detrás del riesgo, señaló los controles a los cuales actualmente están sometidas las farmacias en torno a salud pública, conservación, entre otros detalles. “Si se autoriza vender fuera de las farmacias hay que ver quién va a controlar eso, quien va a habilitar. Hay un riesgo inminente”, destacó.

La iniciativa mileísta incorpora una figura que por ahora no aparecía en la legislación, y es habilitar la posibilidad que los medicamentos puedan ser exhibidos, ofrecidos y demás por plataformas digitales que facilitarían la operación comercial, aunque la responsabilidad sobre la dispensa del medicamento seguiría correspondiendo a las farmacias.

Sobre este punto, Maldonado detalló: “Habla de la venta en plataformas externas a las farmacias, algo que hoy está prohibido. Si esto sucede no habría asesoramiento de farmacéutico. Estamos totalmente en contra. La farmacia es el agente primario de salud”.

Esperanza en que San Juan no adhiera a la desregulación

El representante de los farmacéuticos en San Juan señaló que desde los distintos colegios, asociaciones y entidades a nivel nacional se ha unificado una postura en contra de la desregularización, en defensa del modelo sanitario de farmacias actual. Pese a ello, apuntarán a mantener encuentros con autoridades locales para poner sobre la mesa los riesgos que representaría la decisión nacional y pedir que la provincia no adhiera.

“Vamos a pedir una reunión con el ministro de Salud y confiamos, tenemos la esperanza de que una vez que se apruebe a nivel nacional la provincia no adhiera. Tenemos el antecedente que cuando salió lo del DNU San Juan no adhirió, y siguió bajo la reglamentación provincial. Deseamos que se resuelvan de la mejor manera”, precisó.

Para el Colegio Farmacéutico la desregulación no solo pone en riesgo la salud de la población, sino que también pondría en jaque la existencia de farmacias de menor porte, de barrio, que se encuentran atravesando un presente financiero complejo y con esta decisión, el panorama podría ser peor. “Acá hay un riesgo sanitario. No es una cuestión meramente comercial, sino una cuestión de salud”, concluyó Esteban Maldonado.