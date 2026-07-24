Frente a las temperaturas extremas, Iglesia comenzó a instalar refugios cerrados para la espera de colectivos

Para mitigar el impacto de las bajas temperaturas, el municipio de Iglesia puso en marcha la colocación de nuevas paradas y refugios cerrados para el transporte público de pasajeros. La medida busca dar respuesta a una histórica demanda de los vecinos quienes a diario deben afrontar jornadas de intenso frío durante el invierno y mucho calor en el verano.

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Estos espacios cuentan con estructura cerrada, asientos y amplios ventanales para garantizar confort y seguridad a los usuarios del transporte público.

La instalación de los refugios estratégicamente en la zona sur del departamento, teniendo a la localidad de Bella Vista como el primer punto de intervención. Según informaron fuentes municipales, las cuadrillas continuarán desplegando las tareas de manera progresiva hacia el norte, cubriendo así todos los distritos del territorio iglesiano.

Cada una de las nuevas unidades fue diseñada priorizando la durabilidad, el confort y la visibilidad de los usuarios:

Desde la gestión municipal destacaron que la concreción de estos espacios representa un avance significativo en la puesta en valor de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de los iglesianos. Sin embargo, recalcaron la importancia de la responsabilidad colectiva para mantener las obras en óptimas condiciones.

"Este es un beneficio directo para todos los iglesianos, por eso pedimos a cada vecino colaborar activamente con el cuidado de estas nuevas instalaciones. Entre todos podemos mantenerlas en buenas condiciones para que perduren en el tiempo y sigan siendo de utilidad para toda la comunidad", expresaron desde el municipio.

Con estas acciones, la comuna reafirma su compromiso de seguir extendiendo servicios de calidad en cada rincón del departamento, priorizando el bienestar y la seguridad de las familias que diariamente utilizan el servicio de transporte público.