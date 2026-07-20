Dos vehículos protagonizaron un choque en El Alto del Colorado y uno terminó dentro de una zanja

Compartir







Las complicadas condiciones de la calzada a causa de la nieve y el hielo volvieron a jugar una mala pasada en las rutas de San Juan. Entre la noche del sábado y la mañana de este domingo, un Toyota Corolla Cross y un Citroën Basalt protagonizaron un choque en El Alto del Colorado, a la altura de Santa Gema, en el límite de Ullum con Iglesia. A pesar de la espectacularidad del siniestro, las primeras informaciones indican que no hubo personas heridas.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, ambos vehículos colisionaron mientras circulaban por la zona. Como consecuencia del impacto, el Citroën Basalt terminó dentro de una zanja ubicada al costado de la ruta, mientras que la Toyota Corolla Cross quedó al borde del desnivel.

Las imágenes del lugar reflejan la peligrosidad del camino, con la calzada cubierta por nieve y sectores con hielo que reducen considerablemente la adherencia de los neumáticos. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre cómo se produjo el choque.

Tras el siniestro, vecinos y conductores que transitaron por el lugar advirtieron que la ruta se encuentra muy resbaladiza, por lo que recomendaron extremar las precauciones a quienes deban viajar entre el departamento Iglesia y la ciudad de San Juan.